Testar, seguir, aislar y cuarentena

Cada vez que Maria van Kerkhove, directora técnica de la OMS sobre Covid-19, dice "it's not just the handwashing" ("no es sólo lavarse las manos"), los periodistas que siguen sus ruedas de prensa ya saben que la frase siguiente dirá es "it's the comprehensive approach" ("es la estrategia integral"). El texto, del periodista especializado enSalud de La Vanguardia Josep Corbella, define con claridad meridiana cuáles son los pasos a seguir para tratar de no contagiarse del virus

La OMS lo ha dicho tantas veces que su director general, Tedros Adhanom, reconoció el 29 de junio que "puedo ser como un disco rayado diciendo exactamente la misma cosa, pero la misma cosa funciona: testar, seguir, aislar y poner en cuarentena a los casos. Esto lo deben hacer los gobiernos. En segundo lugar, la higiene de manos para cada persona; por supuesto, mascarillas; y el resto de cosas que se pueden hacer -la distancia social- a escala individual".

Esta estrategia integral es la que está funcionando en Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Islandia, Alemania, Uruguay… En todos los países que están conteniendo con éxito la epidemia. No hay ninguna otra manera de actuar contra el virus que haya sido eficaz.

Lo que ha fallado aquí, y me da mucho miedo, es la parte que, según Tedros, "deben hacer los gobiernos": la detección precoz, el seguimiento de los contactos, el aislamiento de los casos positivos y la cuarentena de los posibles casos secundarios. Desde el 25 de marzo la OMS ha instado repetidamente a los países a poner a punto sus sistemas sanitarios para detectar y contener rebrotes. Y en España eso deja mucho que desear. Si bien es cierto que durante los meses de confinamiento se ha avanzado de forma notable en lo básico, lo cierto es que con la llegada del verano, y ahí está el sindicato SATSE para recordarnoslo, se vuelven a cerrar camas y no se ocupan las bajas de vacaciones, como si aquí un bicho llamado coronavirus ya pasase de nosotros, cuando la realidad es que a poco que nos descuidemos campa a sus anchas y tensa la cuerda hasta el límite de romperse. Y lo peor de todo es que aún hoy son muchos los ciudadanos que han creído que la veda se ha abierto para mucho tiempo y que los riesgos, si no han pasado, quedan minimizados. Falso. La realidad siempre supera nuestros deseos. A poco que no guardamos las distancias de seguridad, no usamos la mascarilla y nos lavamos menos las manos, la COVID-19 nos acecha y nos caza como si de una liebre se tratase, cogida por el lazo al salir de su cubil. De ahí la necesidad, perentoria, de testar, seguir y aislar y, si es necesario cuarentena, pero para ello son precisos todos los medios al alcance de quienes ejercen el gobierno. Si no es así esta batalla tiene un ganador y, por mal que nos pese, no van a ser los humanos. Dejaremos de ser los protagonistas.