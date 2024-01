Imaginemos que alguien se forma para ser mecánico, hace un ciclo de FP y le enseñan las mejores técnicas, las mejores herramientas, los últimos avances tecnológicos e incluso la informática para vehículos. Sin embargo, luego llega a una empresa donde se arreglan carruajes y lo que se le pide no tienen nada que ver con lo que ha estudiado. ¿Qué haría usted, si le gusta el trabajo, las condiciones, los compañeros, la clientela, el resultado? ¿a quién haría caso? Quizá solo limitándose a cumplir lo que le piden, podría quedarse.

Imaginemos ahora alguien que ha estudiado para ser cirujano. Le han enseñado las últimas y mejores técnicas para hacer cualquier tipo de intervención, las mejores herramientas para el diagnóstico, los medios más avanzados… pero se va con una ONG a un país en guerra. Allí no tienen esos medios, ni siquiera los básicos… y un paciente que se desangra. ¿Qué haría usted? ¿seguiría fielmente las técnicas aprendidas, o aprendería de lo que hacen quienes están en la práctica?

La disonancia cognitiva se da cuando los comportamientos y creencias de una persona no concuerdan. A todos nos pasa. No somos capaces nunca de terminar de ser coherentes con todo lo que pensamos. La vida es compleja y nos hace cambiar de rumbo a cada instante. Sin embargo, si queremos una cierta estabilidad emocional, personal y profesional, debemos procurar una mínima coherencia, o al menos buscarla.

Hace unos días, comentaba con una amiga del colectivo DIME que lo que se enseña en las universidades muchas veces no tiene nada que ver con la normativa educativa (que es el requisito básico de la administración). Hay un gran número de profesorado universitario que desconoce por completo la normativa. Pero además, la normativa no tiene mucho que ver, en muchos casos, con la práctica. Por tanto, se produce una doble disonancia cognitiva: lo que se enseña en la universidad no tiene nada que ver con lo que pide la administración y las exigencias de la administración muchas veces están alejadas o complican extremadamente la práctica. Sin dejar de reconocer que cada ámbito (universidad-administración-práctica) debe tener autonomía suficiente para innovar/investigar (universidad), exigir/legislar (administración) e introducir cambios (en la práctica), sería deseable una cierta coherencia o coordinación entre todo lo que afecta a la docencia, porque «teta y sopa no caben en la boca».