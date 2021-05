La verdad es que vi este film hace poco pero reconozco que no puedo dejar de pensar en el. No sabía entonces que estaba basado en otra película, The Room, y que su director Tommy Wiseau era un personaje muy popular en USA. No obstante en estas semanas he tenido tiempo de indagar un poco en su biografía. Ahora sé que The Disaster Artist no es una versión de The Room sino una reproducción de cómo fue producida y una incursión en la vida del director y actor principal. Aún más esta maravilla del cine es una exposición de cómo es el mundo del cine, del arte, actual y de cómo es la condición humana sometida a ese contexto. A bote pronto la experiencia como espectador me ha dejado un extraño sabor de boca. Por un lado encontré decepción tras la declaración de que solo lo absurdo puede ser una novedad y por lo tanto la vanguardia. En un escenario de dividendos que oculta las depresiones y frustraciones de los que conciben el arte como una experiencia mística no puede darse los conceptos de justicia y de ética sino el de rivalidad. Entonces no es la creatividad sino lo absurdo lo que llama la atención, la repetición exagerada y ambigua de lo ya existente. Por otro lado la película muestra lo peor de lo posible; narra la historia de cómo se hizo una película donde todo sale mal. Sin embargo no destaca por ser una película mediocre sino por hacer mediocres a las películas a las que se parece. Sin estar diseñada como una crítica es una crítica a lo absurdo del arte cuando que se llena de imposturas. A mí me ha hecho pensar que el arte sale de los despachos y los acuerdos y no de los ingenios. Y así da igual que una película, como es este caso, sea muy mala si es capaz de venderse. Pero la película en realidad no es mala, todo lo contrario es extraordinaria. Y la película en la que está basada también. The Disaster Artist es una metáfora sobre el arte actual y la sumisión desafortunada del ser humano a la industria artística. Tras ver la película me quede con la sensación de que algo va mal en alguna parte pero eso me hizo sentir bien. Esta obra maestra del cine demuestra que las demás películas no son obras maestras y por lo tanto no hay progreso artístico. Al mismo tiempo demuestra que todo es posible pero que no depende de los medios sino de la actitud. The Disaster Artist es una película necesaria para entender el arte y a los artistas actúales.