Tiempos convulsos para la reflexión

Llega, al fin, el mes de diciembre. Ya se atisba el final de un año negro, destructor, que ha supuesto un antes y un después para muchos y que por el camino ha sesgado muchas vidas (en Almería más de 200 y la cifra no para de subir). Esta maldita pandemia que todo lo corrompe y que parece invencible nos ha zarandeado de manera agresiva, sin miramientos. Y entre vaivén y vaivén nos ha dejado poco tiempo para reflexionar. Un ejercicio que todos debemos aprobar antes o después ya que el mundo postcovid requiere de un gran esfuerzo mental. Nada será como antes y pocos están preparados para afrontar la dura crisis económica, social, cultural e ideológica que se nos viene encima. Por eso, cada día tengo más claro que durante los días de asueto que se presentan durante esta Navidad, toca dar la espalda a los videojuegos y a la lectura para intentar vislumbrar qué sera de nosotros en los próximos meses. No será fácil, sin duda. Pero no queda otra. Vienen tiempos convulsos. ¿Preparados?