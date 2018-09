Tiempos de vértigo

Cuando estén leyendo estas primeras líneas que empiezo hoy a publicar en el Diario de Almería, quizás lo que escribí hace unos días ya no esté de actualidad. Es lo que toca. Todo ocurre demasiado deprisa. O, por lo menos, esa es la percepción que tenemos en los últimos tiempos. Lo que se denominó "modernidad liquida", término acuñado por Bauman, no es otra cosa que ser consciente de que nada es perdurable, todo es cambiante y nada es permanente ni fijo. Dejando a un lado el sentido político y ético que reflejaba este filósofo británico-polaco, la sensación de vértigo ante la rapidez con la que transcurren los acontecimientos es una realidad. Y la política no es ajena a esto. Lo hemos visto en los últimos meses. Un día nos acostamos con Rajoy como presidente del Gobierno y, al día siguiente, nos levantamos con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. Por cierto, aunque algunos intenten desacreditarle, es totalmente legítimo. Lo mismo de legítimo como si hubiera prosperado la moción de censura que hizo el Partido Popular con Hernández Mancha como candidato. Por poner un ejemplo.

A todo este vértigo de acontecimientos contribuye notablemente la rapidez con la que recibimos la información. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, los grupos de WhatsApp, hacen que nos enteremos a los pocos minutos lo mismo de lo que sucede a pocos metros de nosotros, que a muchos kilómetros de distancia.

Esta vorágine de información, a veces, puede producir desinformación. Y ésta, a su vez, incertidumbre. Y las incertidumbres, lo sabemos todos, generan ansiedad, miedo, desesperanza e inestabilidad. Este es el caldo de cultivo propicio para los manipuladores. En estos meses, leemos, vemos o escuchamos frases de este tipo: "Este nuevo gobierno no ha sido elegido por los ciudadanos", "Sacar ahora a Franco no es prioritario", "El "pingurucho de los coloraos debe estar en un mejor sitio que no estorbe...",

¡Ay, que estilo tan viejuno y carca! Y cuánto se ve el plumero…

Por eso es fundamental tener principios sólidos, columnas que aguanten los empujones de los que solo miran por sus propios intereses. Valores como la solidaridad, la justicia social, la defensa de las libertades, la ayuda a quienes más lo necesitan, etc... deben ser incuestionables. En Andalucía lo sabemos bien (educación pública y de calidad, sistema de dependencia, sanidad universal, I+D,…) En tiempos de vértigo, principios sólidos.