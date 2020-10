Timo o arte

En el Quijote se habla de un pintor de Úbeda llamado Orbaneja, el cuál cuando pintaba un gallo ponía debajo "este es un gallo" por si el que lo viera lo confundía con una zorra.

Describe muy bien Cervantes el problema de algunos pintores con pretensiones mayores a sus capacidades, que necesitan poner un título a su obra para poder situar, y descubrir, lo que se ha pintado.

Existen hoy día muchas exposiciones en las cuales pesa más el catálogo que la creación plástica, donde el autor no explica por qué ha pintado, qué ha representado, y qué quiere que se comprenda, y a veces deja a la libre inventiva del espectador el resultado final de la obra. Se introducen en estos juiciosos, estéticos y crípticos, catálogos o folletos, en sesudas reflexiones, en citas eruditas, en analogías, en reconstrucciones ficticias, mas se reduce en su intención, pues no tocan ni siquiera tangencialmente la atención del gran público, quedándose en un producto de estudio, elogio y autoelogio, de profesores, críticos timoratos y academicistas. Todos comentan la despersonalización de la obra, la manejabilidad de la materia, el producto expuesto para que sea compartido, incorporado, manipulado, festejado e introducido en la gran trama de la escena del mundo. El arte como participación y sugerencia. La obra artística pierde la esencia de expresión intelectual de una idea singular, situada para hacer coincidir al espectador con el autor en una imagen o sensación, convirtiéndose en un producto de significado variable, propuesto para un uso colectivo, de comprensión vacua o sin ningún asidero conceptual. Creen estos artistas que cualquier simbología crea en sí misma su significado, adornándola de un artificioso fundamento cultural inaprensible como el humo. Esta es la representación de muchos productores culturales, los llamo así porque no son artistas, reniegan de ello, no aportan alma a su trabajo plástico.

La pintura es libertad, es técnica, es lenguaje, expresión rotunda de un estado o realidad. Un producto plástico elaborado con una excelente técnica, una buena conjunción del color, e incluso con un tema atrayente, si no tiene estilo vivo, se queda en nada, en mera ilustración, reproducción o producto comercial aséptico. Se puede haber estudiado una carrera para ser un pintor, escultor, escritor, actor…, mas si no se tiene la fuerza del estilo, la garra de la emoción, el poder de suscitar sensaciones, llámese belleza, inquietud, asombro o reflexión, se es un mero operario de una cadena de montaje cultural.