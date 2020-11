Tite, has ganado

Has ganado. Hace algunas semanas te decía que el partido lo ibas a ganar y para mí, para todos los que te queremos, has ganado. Y no solo has ganado, sino que menuda lección nos has dado a todos. Por eso has ganado. Porque has demostrado una fortaleza inigualable durante estos más de dos meses. Has ganado porque tienes una esposa, hijos y nietos maravillosos, a los que quiero con todo mi alma, como a ti. No se han separado de ti en ningún momento y han sido portadores de nuestros ojos, nuestro aliento y nuestro corazón.

Has ganado, en todos estos años, a centenares de amigos y compañeros con los que siempre has sido amable, generoso y comprensivo, para los que siempre has tenido buenas palabras y un sabio consejo, y que han estado apoyándote y animándote hasta el final. Y paciente, porque bendita paciencia la tuya.

Has ganado porque has vacilado a la muerte estos más de dos meses y porque has dicho que, si no quedaba más remedio que irte, lo ibas a hacer tranquilo, viendo que todo estaba en orden, y seguro que cantando en tu interior aquella del pirata cojo de Sabina, o más bien la de que estabas “agradecido”, comoRosendo.

Y has ganado porque has dado una lección inolvidable a todos en cuanto a ganas de vivir, de aferrarte a la vida. Esa vida que tanto te gusta disfrutar, respirar y tocar con los dedos.

Nos dejas muy tristes, pero también orgullosos de ser tus hijos, tus hermanos, tus sobrinos, tus amigos.

Esta noche de martes has cerrado la puerta y me has dejado con una lágrima suelta que colma todas las derramadas en los días anteriores, pero también con una sonrisa por el recuerdo de todos los buenos momentos vividos a tu lado, y de saber que al final, tras tanto sufrimiento, te has ido en paz.

Por todo eso has ganado. Ahora, descansa, tite.