La elección de Milei produjo entre estupefacción y horror en el mundo biempensante. Claro, por sus formas bien podría ser un híbrido de macarra, hooligan y rockero de verbena. Pero lo fundamental de su figura radica en el envoltorio de su mensaje. Trivial, breve, ridículo e histriónico, lo articula para la digestión inmediata.

Pero lo relevante no es la aparición una figura como Milei. De hecho, forma parte de una prolija cadena, en cuyos eslabones se incluyen otros tribunos modernos como Trump, Bolsonaro, Meloni, Orban o, entre nosotros, Abascal. Lo en verdad significativo, aunque perfectamente explicable, es que los voten mayoritariamente y ganen elecciones. Como digo, no resulta algo inopinado. Esa, la semiótica de la superflua banalidad, ha sido la deriva de la comunicación de masas desde hace décadas. De manera que, en una sociedad habituada al encefalograma plano colectivo, lo normal es que ese tipo de mensajes circule con éxito.

Se me antoja todavía más relevante que sus aparentes antagonista acudan a la misma dialéctica superflua y vacua, a los etiquetajes acomodaticios e insustanciales. Para su despedida del Ministerio de Igualdad, Irene Montero eligió un look hippie VIP. Camiseta vindicativa, sin aclarar de qué, chaleco y micro para encaramarse a la tribuna y arremeter contra el presidente por no mantenerla en el cargo. Aquello de la crítica a la casta pasó a mejor vida cuando se empezó a ejercer como tal. Reivindicó enfáticamente dos aspectos de su gestión: la famosa ley del “solo sí es sí”, junto con su aportación indesmayable a la política lingüística, su “todes,” enfatizado, además, por su ufana ideóloga. Si en ello cifra su legado, un desafuero legislativo y una majadería comunicativa, lo realmente preocupante habría sido mantenerla en el gobierno.

Después de eso, vino la apelación a la liturgia consabida: quienes no comulguen con ella son fascistas patriarcales, antes del cántico del “sí se puede”, a dúo con Belarra. No, así no se puede ir en serio a ningún sitio. ¿Cuál es la diferencia con Milei?