Que bien sienta entrar a una cafetería y pedir un café. Cómo entona el cuerpo y el espíritu. Café, copa y puro. Constituían la triada perfecta. Componían la santísima trinidad de los acontecimientos familiares y sociales. Una cafetería es un pequeño mundo o es un mundo en pequeño. Una cafetería ve pasar a través de los cristales el trajín ciudadano: los coches por la Rambla, las ambulancias, los patinetes, las gentes por la estrecha acera, los soles y a veces, las lluvias.

Miro mi taza de café y estoy tentado de meterla en esta columna. Escribiría que es “café humeante”, pero el café humea a los malos escritores, que siempre le ponen el mismo adjetivo, aunque a algunos le falte “amargo y negro”, cuando todo el mundo sabe que el café puede ser también frío, con hielo, de máquina, aguado, sensual, solo, e incluso, matinal, achicharrante, a deshoras o con un chorreón de coñac, llamado carajillo.

Sin que sirva de precedente, puedo decir y digo: Franco podría haber tomado menos café, aunque a él en realidad le gustaba darlo. “Denle café” decía con su voz atiplada y la pancita de burgués domesticado cuando ordenaba fusilar a alguien.

Pero no olvido a quien espetó frases antológicas sobre el “humeante, negro y amargo”. Aquí van algunas inspiradoras que logré encontrar:

- A quien madruga, un buen café le ayuda. - El café es la comida más importante del día. - La vida es aquello que pasa después del café. - Cada taza de café está llena de ideas. - La vida es como el café: corta y amarga pero deliciosa. - Detrás de cada persona de éxito hay una enorme taza de café. - Un buen día empieza con un café y una sonrisa. - Nada es imposible con suficiente café. - El café lo arregla todo, incluso los lunes. - El café es un abrazo atrapado en una taza. - El que es amigo del café, es amigo mío.

- Al mal tiempo, buena taza de café. - Se escribe renacer, pero se pronuncia café. - No hay café que por bien no venga. - La ventaja del café es que siempre te da los buenos días. - Un café para cada día que acaba con la letra “s”. - La vida es muy corta como para no tomar café. - El café no hace preguntas; el café te entiende. - No hay sueños demasiado grandes, hay cafés demasiado cortos. - La vida es como una taza de café: todo depende de cómo la tomes.

¿Qué le han parecido? Elija la que más le guste y hágala suya junto a una taza de café.