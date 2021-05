Tomar decesiones

Cada vez es más complejo saber elegir la opción más adecuada para resolver nuestros problemas. En esta sociedad cada día más ambigua y opaca aprender a discernir qué decisión es la más correcta se ha convertido en algo tremendamente confuso. Y es que solemos equivocarnos casi siempre- o al menos yo-porque nos basamos generalmente en criterios emocionales y dejamos al margen al modelo racional que debe regir en una reflexión tan importante sobre nuestra circunstancia. A lo largo de la historia de la filosofía hay muchos ejemplos de filósofos que han vinculado este tema al de la libertad, justicia, dignidad, etc. No obstante hay dos que resultan muy atractivos para lo que estamos diciendo. Sartre, por ejemplo, tenía un punto de vista peculiar. Para él el estado natural del ser humano era la angustia. Podría definirse como el miedo a nuestras decisiones porque ese acto implica una reflexión sobre la libertad y eso nos asusta. En cierto modo las personas somos responsables de nosotros mismos y por eso decidir es algo inevitable (no podemos evadir las decisiones, forman parte de la vida).Por eso hay que elegir bien, porque la elección marcará lo que somos, cómo será nuestra circunstancia, y el grado de liberad. Lo que viene a decirnos es que decidir es un momento crítico asociado al acto de existir y del que no podemos librarnos. Por eso la necesidad de elegir bien es siempre urgente. Después está Epicteto, que era estoico. Se preguntaba ¿qué cosas dependen de mí? Y estas eran: las opiniones, las aspiraciones y las limitaciones. Las decisiones deben regirse solo por nuestras opiniones no por la de los demás porque los otros no conocen nuestras necesidades. Las aspiraciones, las nuestras, son importantes a la hora de decidir. Nunca debemos seguir las aspiraciones de otros porque solo los beneficiaríamos ellos. Y finalmente las limitaciones hay que aceptarlas y no generar falsas expectativas. En resumen Epicteto nos dice que decidir debe ser un acto individual y nunca guionizado ni tutorizado por los demás. Los demás no saben cómo es nuestra vida mejor que nosotros. Con esto me viene a la mente todas aquellas veces en las que el consejo de los demás no nos ha ayudado en absoluto. Amén de la buena fe de otra persona los consejos basados en otras vidas solo nos inducen a error o alargan una decisión nuestra que aparecerá más tarde que temprano.