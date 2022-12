Tomarse en serio la pobreza

Según la última encuesta de Condiciones de Vida del INE, correspondiente a 2021, Andalucía está en los primeros puestos entre las comunidades autónomas con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social. La organización Save the Children también ha alertado en un reciente informe que la pobreza infantil está aumentando y que, en el caso de Andalucía, afecta a un porcentaje más elevado de la población que en otros territorios de nuestro país. Es lo que ocurre cuando desde los gobiernos se impulsan políticas que fomentan la desigualdad, que el riesgo de pobreza va en aumento. Hace unos días hemos conocido que el Gobierno de Moreno Bonilla ha dado marcha atrás a una Ley que iba a implantar una ayuda para dar cobertura a personas y familias en situación de vulnerabilidad, con especial incidencia en la infancia. También, ha rechazado la gratuidad de los comedores en los colegios públicos, medida que ha propuesto el PSOE de Andalucía en el Parlamento. EstE curso se ha subido en 72 euros el precio del comedor a las familias andaluzas y un nueve por ciento el de las actividades complementarias y transporte escolar. Estos precios no se tocaban desde hacía 12 años. El PP nos está llevando en volandas a una sociedad cada vez más desigual, quita impuestos a los más ricos y compensa esa merma en el presupuesto recortando servicios a quienes más lo necesitan, y todo ello abonando el sentimiento de rechazo de quienes no son usuarios de los servicios sociales porque pagan con sus impuestos unas prestaciones que no van a utilizar. Desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería venimos defendiendo durante toda esta Corporación que hay que combatir la pobreza y, especialmente, la pobreza infantil con medidas reales y eficaces que pasan por dedicar una buena dotación de recursos a los servicios sociales que acabe con la sobrecarga de trabajo de su personal, un personal que, además, cada día se enfrenta a nuevas problemáticas. Las personas son para los socialistas el centro de la acción política del sistema. En 2020 figurábamos en un lugar destacado entre los ayuntamientos de España con una inversión razonable en servicios sociales, según las estadísticas que cada año publica la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de España.

En la misma encuesta correspondiente a 2021 ni aparecemos. Solo entendiendo que apostar por los servicios sociales es apostar por el bienestar futuro de toda la sociedad podremos ir acabando con las inadmisibles cifras de pobreza, en especiald de pobreza infantil, y exclusión social que no solo se siguen dado sino que van en aumento.