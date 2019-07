Tomás de pòsesión

Como apenas veo TV, cuando la prendo me suelo dedicar a hacer zapping. Hace unos días estaba en ello como un poseso, cuando de pronto frené en seco, pues en Interalmeria estaban transmitiendo la toma de posesión de los mandamases de la Diputación. Estuve viéndola una eternidad, unos 3 minutos. Y después iba y venía por si veía algo curioso: nada digno de mención. Todos muy circunspectos, muy serios, como con cara de circunstancias, y muy de traje oscuro de buenas hechuras. Además me quedé con ganas de más, porque no vi la toma de posesión y correspondiente jura o promesa, de sus asesores.

Dado mi desconocimiento del protocolo, usos y costumbres de la Diputación, organismo del que lo desconozco casi todo: funcionamiento, objetivos, para qué es, por qué existe, a qué se dedica, de qué vive, a quién sirve, no tengo ni idea de a quién le puedo preguntar si los asesores tienen que jurar o prometer asesorar bien. Y ya de paso, también me gustaría saber si éstos: ¿se rigen por la legislación laboral o la administrativa?, ¿son autónomos o trabajadores por cuenta ajena?, ¿tienen contrato por obra o servicio o contrato indefinido?, cuando cesan ¿cobran despido?, ¿les queda paro?, ¿quién firma el contrato del asesor?, ¿qué exigencias y requisitos debe cumplir el seleccionado?. Por otra parte: ¿es que en la Diputación no hay suficientes funcionarios de carrera para asesorar a los políticos?.

En general voy por la vida a lo mío, sobre todo tratando de no perder el tiempo en dilucidar cuestiones que mi yo y yo calificamos de baladíes. En eso no encuentro problema ni me preocupa. Lo que si me preocupa es que cada vez tengo en mi libreta imaginaria anotadas más cuestiones baladíes y además me preocupan las razones por las que las he calificado de tales, ya que en muchos casos lo que me ocurre es que estoy cansado de escuchar que me van a solucionar mis problemas. ¡Como si ellos supieran cuáles son mis problemas!.

Por otra parte, me he puesto a echar cuentas y me he encontrado con que, grosso modo, tenemos: Administración del Estado (¿y asesores?), Administración Autonómica (¿y asesores?), Administración Local (¿y asesores?) y Administración Provincial, o sea Diputaciones (¿y asesores?). O sea, que queramos o no, tenemos que tener muchos problemas para darles utilidad a tantas administraciones, administradores y asesores que pretenden solucionar nuestros problemas. Lo gracioso del tema, si es que se puede calificar así, es que nadie nos pregunta cuáles son nuestros problemas. A lo mejor lo que ocurre es que quieren convertir sus problemas en nuestros problemas.