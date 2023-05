Si digo: “voy al súper”, puede ser que vaya al supercafé o al supertaller o, vete tú a saber a qué super... voy. Así que, comenzando de nuevo, voy al supermercado a comprarme mi sustento. Pertenece a una de esas cadenas de supermercados grandes, que perfectamente podría servir como modelo, para copiar la cadena de supermercados públicos que quieren crear algunos/algunas miembros/miembras del gobierno. ¡Qué cruz!

A lo que iba, que me disperso. El otro día fuí a comprar, entre otros artículos, verdura: cuido mi dieta. Ví unas judías verdes, y me dije: las que yo criaba en Roquetas, eran mejores. Seguro que éstas son de Marruecos. Efectivamente, así era. En la etiqueta lo decía claramente, como mandan los cánones del consumo. Bolsa al carrito.

Lo siguiente eran los tomates. Al lado. Miro, y veo tres clases. El precio de las tres muy claro y algo excesivo para mi parecer, y con poca dispersión. Pero lo primero es mirar qué tomates eran. En una había una etiqueta que decía: “tomates rosa” y el precio. En las otras dos, “tomates”, a secas. Sin más detalles de variedad, procedencia ni nada de nada. En cuanto al precio, unos cétimos de diferencia.

Como a pesar de estar en Madrid, eran para hacer una cuajadera de pescado, pensé, en mi ignorancia, cogeré éstos que son más rojos. ¡Error! Cuando me puse a cocinar y corté el primero, me apareció un interior casi tan blanco como el de un nabo. Y los siguientes en su misma línea.

Automáticamente, como el chiste, me acordé de mis queridos y admirados “no me pises que llevo chanclas” y su furgoneta cargada de sandías de Almería. En ese caso es lógico que no pusieran la procedencia, pero en una cadena de supermercados internacional, en Madrid, con todo correctamente legal: que no digan de dónde son, ni de qué variedad son los tomates, y lo que más me fastidia: que el pescado de la cuajadera casi se reía de mí por comprar tomates blancos por dentro, y eso no lo perdono.

Al final, voy a tener que leerme las normas de etiquetado, pues no me parece bien que uno conozca de los tomates que compra, solamente lo que ya sabe: que son tomates. Que no sepa dónde los han cultivado ni qué variedad son. ¡Y que encima sean blancos por dentro! Eso sí que no. ¡Yo quiero mis carotenos!

Al final, va a resultar que tenemos tantas normas, que ni siquiera sabemos las que tenemos, ni sabemos si con las que tenemos le damos una buena y completa información al consumidor. Es lo que tiene esta nueva costumbre de reinventar y de pensar que nada de lo anterior servía, sobre todo cuando no se consulta ni a los consumidores ni a los productores. Tampoco tengo datos para pensar otras cuestiones. Conclusión: al final cuajadera de pescado con tomates blancos.