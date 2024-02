Voy a tener que pensar que al señor obispo de Almería le encanta aparecer en los medios. Por mi parte encantado de que así sea. Si es su gusto, y nos ofrece oportunidades para llenar columnas, nos tiene a su entera disposición. Acaba de ofrecernos un titular que es difícil no comentar. Según don Antonio, y puesto en letra impresa, los ciudadanos somos “tontos de capirote”. No es que el hombre abra el abanico y venga a decir que todos los hombres (imagino que también las mujeres, no creo que sea bueno discriminarlas), somos “tontos de eso”.

Los “tontos de capirote” se han venido dividiendo entre los llamados ceporros, fantasmas y los tontos con fuste y esclavina. Aquellos que se lo tenían y se lo tienen muy creído, y que aparecen en la SS en la suya y en otras procesiones por aquello de aparentar y con el capirote en la mano, para que les veamos la cara. Entiendo que algunos de los que aparecen en esos días en cualquier pueblo o ciudad pueda entrar en algunos de los apartados, pero a ninguno de ellos se refiere el señor Obispo.

No se trata de que sean “tontos de” todos los que llevan capirote durante las procesiones de SS, aunque algunos, es de imaginar que también lo son según el señor Obispo. Para don Antonio somos “tontos de capirote” los que no nos sacrificamos un poco por un planeta mejor. Es de suponer que los ecologistas no lo son para don Antonio, los verdes tampoco. Los políticos del 2030 ni pensarlo, los animalistas menos aún, los que tienen como horizonte el cambio climático se salvan de la quema del señor. Todos los demás, que no hacemos nada por el planeta, “tontos de capirote” somos.

Voy a ver si me salvo de serlo. Esta mañana he estado regando las habas, van con retraso este año, por lo menos hasta mediados marzo no cato ni una, y de paso algunos parterres de flores que me ha dicho la señora. ¿He dejado de ser “tonto de capirote”, señor Obispo? Preocupado por el planeta, si le soy sincero no sé si he estado mucho esta mañana, pero por las habas le puedo asegurar que mogollón. Están creciendo este año muy dispares. Tengo matas de más de medio metro, y otras que andan en veinte, treinta centímetros como mucho.

Sacrificarme, lo que se dice sacrificarme por el planeta no lo he hecho, pero por las habas le confirmo que lo hago todos los días y lo seguiré haciendo hasta mediados de marzo. Después es posible que vuelva a ser un “tonto de capirote” hasta el año que viene. Todo sea por las habas, el tocino y el bacalao.