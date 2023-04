Los tontos ocupan mucho lugar porque, aunque sean pequeñitos, son capaces de parir sandeces gigantescas, que tienen mucho recorrido, se esparcen como aceite en un cristal y se reproducen como setas. Son peligrosos, aunque parezcan inofensivos, porque más allá del tiempo que se pierde con ellos, está el que nos ocupa hasta que la chorrada se diluye. Por alguna extraña confluencia astral, yo atraigo a los tontos. Créanme que es verdad. Lo sé. Lo tengo comprobado y me lo dicen mi mujer, mis hijos, y algún amigo, amigo de verdad. Por ejemplos. Si en un salón con cien personas hay un tonto, ese me elije a mí. Con ellos me pasa como con los carritos del supermercado, aunque haya cien esperando, coja el que coja, siempre cojo el cojo, el que se gira, o el que tiene una rueda rota. Con los tontos, plastas e impertinentes, estos abejorros no solo me abordan a mí, sino que andan revoloteando entre las personas para que, soportándolos, nos ganemos un pase al cielo. A veces ser cortantes es el recurso más eficaz, porque los tontos tienen estropeado el radar para captar señales. Tengo que practicar lo de "¡¡Váyase al carajo, tío plasta!!".