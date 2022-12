Tontos muy tontos

Se acordarán de que hace unos cuantos meses el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, dijo que sólo los tontos permanecían en la tarifa eléctrica del mercado regulado, pues era más barata la del mercado libre. Inmediatamente muchos pensamos que si el mandamás de esa compañía nos animaba a elegir la libre, lo que había que hacer era justo lo contrario: contratar la regulada. ¿Pero y si el señor Galán ya tenia previsto esto? Esta gente es muy astuta y uno nunca sabe cómo acertar. Cuando escribo estas líneas parece que conviene más el mercado regulado (¿o eso sólo es para el gas, no para la luz?), pero cuando se publiquen, igual es mejor el libre. Dicen que los hijos de ahora vivirán peor que sus padres, pero nosotros, en muchos aspectos, ya vivimos muchísimo peor que todos nuestros antepasados juntos: todo el puñetero día recibiendo llamadas con distintas ofertas de las compañías de seguros, gas, electricidad, telefonía y la madre que las parió. Esto es un sinvivir. ¿Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, cuándo dejará el universo de expandirse, y, sobre todo, es mejor contratar la tarifa eléctrica regulada o la libre? ¿Nos conviene pasarnos a esa otra empresa telefónica que nos promete 39,99 euros al mes para siempre, con llamadas ilimitadas y tropecientos gigas? En la que estamos también nos dijeron 'para siempre' y a los cinco meses ya nos subieron siete euros.

--Perdone usted, pero cuando me dice para siempre, ¿he de entender que me van a mantener el mismo precio en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe? ¿Cómo? ¿Que tenga un buen día? ¡Oiga, no me cuelgue! ¿Enviamos a escardar cebollinos a todos los operadores y operadoras que nos llamen, aunque ellos no tengan la culpa y encima cobren una mierda por darnos la paliza, o descolgamos el fijo, si aún lo conservamos, y tiramos el móvil por la ventana? ¿Es mejor permanecer toda la vida en las mismas compañías, pues al final seremos igual de tontos que los que andan cambiándose cada dos por tres, y al menos no nos estresaremos? Hagamos lo que hagamos, la mayoría somos tontos muy tontos y 'mucho' tontos, y los listos son los de siempre.