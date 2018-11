Torpes argumentos

Yo no sé el efecto que producirán los argumentarios con que nos están machacando el PP Y Ciudadanos a los andaluces en esta campaña, pero cada vez que abren la boca nos tratan como si fuéramos borregos por el hecho de que el PSOE sea el único partido que ha gobernado en Andalucía durante cuarenta años. Lo paradójico es que lo diga un individuo como Pablo Casado que se afilió al PP en su juventud y ha permanecido fiel a dicho partido hasta el día de hoy. Esas cosas pasan. En esta vida hay personas que tienen una ideología clara y cada vez que se les presenta la ocasión lo demuestran apostando por el partido que consideran más próximo a su ideología. De la misma manera que Casado supongo que siempre habrá votado al PP porque considera que es el partido que mejor representa a la derecha, en Andalucía hay una mayoría socialdemócrata que siempre votan al PSOE porque se sienten más identificados con dicho partido. O sea que entre Pablo Casado, votante del PP, y un andaluz votante del PSOE, hay un comportamiento similar salvo la diferencia de que cada uno vota al partido con el que se siente más identificado. El otro, me refiero a Juan Marín, dice que en Andalucía hay una dictadura. También se basa en el argumento de los cuarenta años, como si los andaluces fuéramos tan simples que estuviéramos soportando impasibles una dictadura gobernada por el PSOE durante ese período de tiempo sin levantar la voz, mientras que en el resto de España se disfruta de una democracia consolidada. No hombre, en Andalucía también hay elecciones cada cuatro años, se disponen unas mesas y una cabina con las papeletas de los partidos que se presentan a la convocatoria y cada ciudadano mayor de 18 años puede coger la que prefiera, a cara descubierta en la mesa, o en secreto dentro de la cabina. Ese sistema democrático es, precisamente, el que permitió a Juan Marín emprender una carrera política cuando abandonó los estudios de Relaciones Laborales y se presentó a las elecciones municipales en su pueblo por el partido Ciudadanos Independientes de Sanlúcar. Marín ha progresado, ahora es el candidato de Ciudadanos para presidir la Junta de Andalucía y todo dependerá de lo que los andaluces democráticamente decidan con su voto. Déjense ya de utilizar argumentarios que no son otra cosa sino insinuaciones para descalificar a una mayoría de andaluces que hasta la fecha, con absoluta libertad y pleno derecho, han optado por un gobierno del PSOE.