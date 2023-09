Torrecillas pierde fuelle en las redes

Qué diferencia tan grande, casi un abismo, el que existe entre gobernar o estar en la oposición. Cuando el exalcalde de Albox ejercía de primer edil cualquiera de sus múltiples comentarios en Facebook era replicado por muchos de sus vecinos y los me gusta se sucedían. Ahora, desde la oposición, se prodiga mucho menos, las cosas que contar disminuyen y el caso de quienes antes lo jaleaban baja en la misma medida que muchos si no le abandonan, si tratan de no ser tan visibles como antes. Es lo que tiene dejare de tener responsabilidades y la facultad de resolver problemas.