Tortilla con estrella

Uno de los platos españoles más significativos, populares y apreciados por indígenas y foráneos es la tortilla de patatas. Y pocos son tan maltratados en las cocinas públicas y privadas. Eso en el caso de que se cocinen, porque son mayoría las congeladas y cocidas al microondas. Por eso me ha producido una satisfacción casi orgásmica la tortilla que sirven en la Barra de José Álvarez, elegante taberna adjunta al restaurante La Costa. Patata nueva bien frita pero tierna, y huevo abundante y cremoso que se desborda al cortarla. Una tortilla que hace honor a la estrella Michelín que ostenta el restaurante desde 2006. Hay cola a la hora del desayuno. El espacio de la Barra, remodelado hace poco, es acogedor a pesar de lo muy concurrido, gracias a una insonorización perfecta. La oferta es de calidad, con buena selección de vinos y cócteles, a precios muy ajustados, lógicamente mucho más asequibles que los del laureado comedor, donde se disfruta de una cocina en constante evolución, con productos de la más alta calidad, una oferta de vinos a la altura de la cocina y un servicio de similar nivel. Las estrellas Michelín no las regalan. La susodicha tortilla no está en la carta del restaurante, pero sí una de gamba roja que goza de igual cremosidad y del sabor intenso de una gamba fresquísima que se mezcla con el huevo en crudo y se cocinan conjuntamente, el tiempo justo. Aunque acabo de escribir que la carta evoluciona, aun es posible degustar platos que marcaron un hito, como el milhojas de calabacín, foie y boletus, con casi quince años de historia triunfante. O la conserva de raf de invierno, berberechos y AOVE, con un tomate que nos evoca tiempos pasados. Más reciente, pero ya con casi diez años, es el pichón con arroz meloso de sus menudillos, potente y delicado a la vez. Entre los nuevos, por destacar algunos, están la ensalada de pepino, tomate y pimiento, la crema de maíz con anchoa y calabaza o el recién incorporado colágeno de romerete, oreja de judas y guiso de hinojos. Y es que el hinojo nos trae a los almerienses gratos recuerdos. Y volviendo a las tapas o aperitivos, no se pierdan el sashimi de pimiento rojo, la caballa ahumada y la sardina en vinagre de manzana con mermelada de tomate de invernadero y frutos secos. Lo dicho: a La Costa no le ha tocado la estrella en una tómbola.