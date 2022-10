¡Tosa hacia abajo, oiga!

No, no se trata de ningún estudio de la Cátedra de Virología Chunga 'Paz Padilla', como alguno puede pensar, sino de una conclusión del Instituto Estadounidense de Física (AIP, por sus siglas en inglés), cuyos investigadores han comprobado que toser hacia abajo reduce la propagación de las gotitas respiratorias y, por tanto, disminuye la posibilidad de contagio de Covid. Frente a los que creen que igual se realizan demasiados estudios, algunos pensamos que no, y que cuantos más trabajos aparentemente chorras se lleven a cabo, mejor para nuestra salud mental si nos provocan alguna sonrisa.

-¿Hay inocentadas en Estados Unidos?

Que conste que yo la noticia la he visto en varios medios. El investigador Hongping Wang y su equipo imprimieron varios maniquíes en 3D con resina blanca y los introdujeron en un túnel de agua, que se inclinó en diferentes ángulos para…

-Pero qué maniquíes en 3D ni en 3Leches, ni túneles de agua: si pegas la cabeza al suelo y toses, dejas las miasmas en la baldosa y allí se quedan. Y si estornudas y te das un buen golpe contra el mármol y la palmas, ya no te contagias.

¿Se toma usted a pitorreo este estudio? Pues sepa que está hecho con el mismo rigor científico que otros muchos, y que en el túnel de agua se introdujeron microesferas de vidrio huecas iluminadas por láseres para estudiar el campo de flujo también llamado estela, y no sé qué más mediante una técnica denominada 'velocimetría de imágenes de partículas'. Luego, en las simulaciones por ordenador, las partículas que se dispersaban por encima de la cabeza podían recorrer una distancia mucho mayor, y...

-¡Basta! Vayamos al grano: ¿cuántas probabilidades hay de que el Consejo Interterritorial de Salud se interese por este descubrimiento? ¿Nos aconsejarán toser sólo hacia abajo? En exteriores, no creo. Pero en los bares, cuando estemos sin mascarilla, no sé yo si los camareros tendrán que recomendarnos lanzarnos cuerpo a tierra cuando nos venga un golpe de tos. Y una vez allí, los que estén un poco gordos deberían hacer unas cuantas flexiones, que ya dijeron que a los obesos les ataca más el virus.