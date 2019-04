Trabajadores almerienses

No, el título no es un llamamiento críptico a los votantes de abril. Dios me libre. Recuerdo -permítaseme la digresión- que en las elecciones autonómicas debieron verme aspecto de votante de derechas y solo me ofrecieron el programa electoral del PP. Que ya les dije: mira os lo cojo por no ser maleducado pero no creo que lleguéis a nada. Ante semejante acierto, este artículo no va de vaticinios electorales. Es que me preguntaba estos días ¿los electores almerienses trabajamos en lo mismo que antes de la crisis? La calidad del empleo, en principio, no es peor que antes de 2008. En este primer trimestre de 2019, los contratos indefinidos suponen el 8,5% del total. No parece mucho y, sin embargo, duplica el porcentaje andaluz. Antes de la crisis no llegaban al 7% ¿Por qué aumenta? Tras cinco años de creación de empleo, las empresas necesitan asegurarse la fidelidad de aquellos trabajadores cuyas habilidades laborales son disputadas por el mercado. Los mejores posicionados para encontrar un empleo indefinido son los hombres entre 30 y 39 años -dos de cada 10 contratos se hacen con ellos-. En lo que si hemos cambiado es el peso de cada actividad. En 2007, ejemplo de los veinte años anteriores- el 26% de los contratos laborales que se registraron ese mes fueron en Construcción, superando a la Agricultura que registró un 19%. Además, hubo un 11% de contratos en inmobiliarias. Que hoy ni existen. Las contrataciones en actividades inmobiliarias y de alquiler representan el 0,14% del total. Siendo la Construcción el principal generador de empleo y como solo el 4% de esos contratos se celebraban con mujeres, antes de la crisis 6 de cada diez contrataciones se formalizaban con hombres. Hoy la cosa está más igualada, aunque no tanto como para celebrar el día de la igualdad laboral descorchando champán. El 42% de las personas que encontraron trabajo en nuestra provincia son mujeres. El cambio viene por la hostelería. La agricultura es la principal fuente de empleo, un 24% del total. La Construcción pasa de aquel 26% al 6,5%; el Comercio genera el 16% de las colocaciones (que invita a no caer en simplismos con el debate sobre el comercio de proximidad) y la hostelería, que registraba hace diez años tan solo el 7% de las colocaciones, supera el 14%. Estos dos sectores emplean más mujeres que hombres. El reto para el futuro, además de mejorar los sueldos y que ello no repercuta en el empleo, es atraer visitantes, que sea fácil llegar.