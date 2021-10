Trabajo y pensión

Hay un simulador de pensiones fantástico en la sede electrónica de la Seguridad Social y el otro día tuve una urgencia: saber cuándo me podría jubilar y, llegado el caso si podría comer. Así que me puse con ello, un poco nervioso por si me decía que tenía que seguir hasta los 75 años. Esa necesidad me surgió por la noticia de que el gasto en pensiones supone ya el 12% del PIB. En Almería, por ejemplo, en septiembre se abonaron pensiones por un total de 92 millones de euros y la cifra de pensionistas se acercó a 109.500. ¿Es mucho? Pues verán, Almería es la tercera provincia por la cola con la pensión más baja. Ahora se están jubilando ya trabajadores con bases de cotización mayores, de forma que cuando los boomers lleguemos a la jubilación la tendencia es de más pensionistas con pensiones más altas. La pensión media en Almería era hace diez años de 656€, hoy está en 841€. En estos diez años, el total de pensionistas ha crecido un 17% con 16.400 jubilados y pensionistas de viudedad más. Pero el gasto creció en este período un 50,7%, 31 millones mensuales más en septiembre que en el mismo mes de 2011.

En medio de estas cifras y de la reforma de una parte de las pensiones ya aprobada (la fácil, la que liga la subida a la de los precios y premia retrasar la edad de jubilación) surgió la polémica de cambiar la cultura para trabajar más de los 55 a los 75 años, que dijo el ministro y después dijo que no dijo eso. Que no le habíamos entendido. Sí que le habíamos entendido, que para cobrar una pensión habrá que trabajar más años.

Aunque, con esto, al ministro le ha llovido infinidad de críticas, razón lleva. No ya en seguir hasta los 75, con tu andador al tajo. Pero si en trabajar a los 55. ¿Quién tiene la culpa de que una persona con 50 años se las vea y se las desee para encontrar empleo? En nuestra provincia, y eso que el porcentaje de jóvenes es mayor que en la mayoría, uno de cada cuatro parados tiene más de 55 años. El envejecimiento de la población se traduce, lógicamente, en el envejecimiento de los trabajadores. Ahora, en Almería, la población activa -la que trabaja o busca empleo- es igual en número a la existente hace 10 años, pero los activos mayores de 55 años se han duplicado de 32.000 a 65.000.

Por tanto si, parte de lo que se necesita para sostener las pensiones es el empleo de los mayores, y sabemos que perder un empleo a los 50 es casi una garantía de no encontrar otro.