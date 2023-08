Las tradiciones populares tienen algo de atavismo, ya que proceden de los modos y maneras de los antepasados, cuando acaso no se trataba de fiestas, sino de modos de resolver tareas ordinarias que, con el paso del tiempo y la evolución de las sociedades, quedan en eso mismo, en celebraciones hechas ya costumbres con fechas marcadas en el calendario. Correr los toros “ensogaos” es una de esas fiestas en las que, particularmente, se afirma el antiguo empeño de enfrentarse a la bravura del toro, con un arrojo que no merma ante los riesgos del propósito. La celebración de fiestas como estas mueve a los animalistas a expresar su rechazo. Y, con ello, se advierten, al menos, dos cuestiones. La misma evolución social que ha convertido en celebraciones festivas las antiguas maneras de rendir la fiereza de los toros lleva a que los derechos de los animales irracionales se defiendan por los otros animales asistidos por la razón, hasta que esta les falta y, entonces, el embrutecimiento aminora la condición racional. Y otro aspecto es el auge del relativismo, por el que puede resultar más relevante preservar supuestos derechos animales que reales y perentorios derechos humanos. Al cabo, el personalismo hace de la persona el valor supremo, y no conviene olvidarlo.