Me extraña que haya ciertas noticias que adquieren una gran relevancia, mientras otras, de idéntica o parecida factura, reciben poca atención, pura anécdota, y pronto caen en el olvido. Como si no fueran importantes. Recuerden el escándalo que siguió a la difusión del fallido máster de Cifuentes: no aparecía su trabajo de fin de máster, no había constancia de su asistencia y, pese a eso, obtuvo el título como si hubiera reunido todos los requisitos. Esta situación provocó una cascada de investigaciones que terminaron en descréditos, dimisiones y cancelaciones. No fue exagerada la reacción, creo, porque puso sobre el tapete unas irregularidades inadmisibles. Pues bien: hace unas semanas nos sorprendió la noticia de una persona que "vendía" trabajos de fin de máster y que fue denunciada porque, pese a haber cobrado las cantidades estipuladas, no entregaba los trabajos prometidos. Simplemente se quedaba con el dinero adelantado. La denuncia procedió de al menos uno de los estafados. Se habló un poco del tema en los medios y se dijo que se trataba de un modo curioso de ganar dinero. Y se hizo recaer toda la culpabilidad del asunto en el que vendía falsamente, pero se pasó como de puntillas sobre la actitud de los que compraban (actitud que no es extraña). Es como si se aceptara la compra y se vituperara al que engaña en la venta. Si hubiera un mínimo de ética, el bochorno debería haber caído en el que compra. No obstante, yo quiero sacar a la luz que, si esto es de dominio público, hay que ir más al fondo de la cuestión. Por ejemplo: ¿qué papel juegan, si alguno, los supervisores de los trabajos de fin de máster? Tengo noticias de que, tanto en España como en el extranjero, hay supervisores que mantienen diversas reuniones (condición necesaria, tal vez no suficiente) a lo largo del proceso de elaboración del trabajo en las que orientan, corrigen y alientan a los "masterandos" (¿neologismo aceptable?). Pero, "fama volat", y la fama se confirma con este episodio, no en todos los casos se procede de la misma manera. Hay demasiada ligereza en la aceptación de los trabajos cuya autoría permanece en "la nube". Y, como es habitual, son las noticias que desprestigian las que más se extienden, y de ahí el escaso valor que se le atribuye a los máster, considerando a todos tramposos, fastidiando a los que han hecho un trabajo honesto y esforzado. Es de pena. Mucho patio de Monipodio.