Imagino que en Alemania, los ecologistas estarán celebrando la parada de la última central nuclear que tenían en funcionamiento en su país. Por analogía, pienso que algo semejante estará ocurriendo con los ecologistas españoles desde que el BOE, del 14 de marzo 2023, publicó una Orden dictada por el Ministerio para la Transición Ecológica ..., aprobando la demolición del embalse de Valdecaballeros (Badajoz) y la restitución a su estado original de los terrenos que ocupa, en un plazo máximo de seis meses.

No es por el general, ya que dicho embalse no fue construido por él cuando llevó a cabo las obras del Plan Badajoz. No. El de Valdecaballeros, con una capacidad de 71 hm3, o sea, 71 millones de metros cúbicos, se construyó en 1984, bajo el gobierno de Felipe González, y para la refrigeración de la central nuclear que, aunque aprobada y también construida, nunca llegó a funcionar, al decretar el gobierno de González su célebre "moratoria" nuclear.

Gracias a dicha moratoria, nos quedamos sin reactores y con una trampa de órdago a la grande, que lleva engordándonos el "recibo de la luz" todos los años que han pasado desde esa idea de Felipe. ¡Ay, Felipe de mi vida! Desde entonces, el embalse se está usando para abastecer de agua potable a Valdecaballeros y Castilblanco, en la provincia de Badajoz, y a la cercana Alía (Cáceres) además de dotar de suministro para el riego a una comarca que cuenta con un potente sector ganadero. Casi 40 años después de aquella decisión que cambió el futuro de la zona, de lo que pudo ser y no fue, al usurparle una posibilidad de prosperidad para las futuras generaciones, según se lamentan todavía hoy en Valdecaballeros, los vecinos se enfrenta ahora, por sorpresa, a esta nueva decisión. Pero tranquilidad para los vecinos y que no cunda el pánico, ya que desde el 2020 los terrenos de la central son de la Junta de Extremadura, a quien el Ministerio no le ha comentado nada del derribo de la presa, y va a interponer un recurso para evitarlo. Su presidente dice que, a pesar de estar publicado en el el BOE, el derribo "no ocurrirá", y que a su juicio, este tipo de decisiones no se pueden tomar sin el acuerdo de la comunidad autónoma afectada. ¡Ya! Y mientras tanto, los doctos ecologistas pensarán que si se cierra Almaraz, y se derriba la presa de Valdecaballeros, estaremos a salvo de accidentes nucleares. Si pasara algo en Francia, no pasaría nada ni en Alemania ni en España, porque la nube radiactiva se quedaría estanca en Francia y no atravesaría ni la frontera de Alemania, ni la de España. ¿A favor de qué intereses, o de quién están estas mentes tan clarividentes?