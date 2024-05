Transformando las matemáticas

Cada 12 de mayo, el mundo académico celebra el Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas. No sólo conmemoramos el nacimiento de Maryam Mirzakhani, destacada matemática iraní y primera mujer galardonada con la Medalla Fields, sino que celebramos el impacto y los logros continuos de las mujeres en esta disciplina esencial.

La elección de este día es más que un símbolo; es un llamamiento a reconocer y valorar las contribuciones históricas y actuales de las mujeres matemáticas. La trágica y precoz desaparición de Maryam Mirzakhani, poco después de recibir el máximo reconocimiento en su campo, resalta la vital importancia de apreciar y apoyar el talento en vida. A su vez, figuras como Maryna Viazovska, quien se convirtió en 2022 en la segunda mujer en ser honrada con la Medalla Fields, subrayan que el camino hacia la igualdad en matemáticas, aunque arduo, está lleno de promesas y éxitos.

La celebración conlleva eventos en instituciones educativas y centros de investigación de todo el mundo, enfocados en destacar la importancia del legado de las mujeres en las matemáticas. Estas actividades plantean revisiones históricas y promueven la discusión sobre los desafíos específicos que las mujeres continúan enfrentando en el campo. Se convierten en plataformas esenciales para la orientación vocacional, apoyando a futuras generaciones a contemplar carreras en matemáticas.

Es fundamental resaltar el impacto transformador de las mujeres en la matemática, desde las pioneras que superaron barreras sociales para estudiar y enseñar hasta las que hoy lideran avances en la disciplina, cuya influencia es esencial para el progreso científico.

Este día nos motiva a considerar cómo las instituciones pueden atraer y mantener a mujeres talentosas en matemáticas. Crear un entorno más igualitario no solamente beneficia a las mujeres matemáticas, sino que también enriquece a toda la comunidad académica, estimulando un pensamiento más crítico y fomentando la innovación.

Este 12 de mayo, honramos a las mujeres matemáticas cuyo legado no solo se preserva, sino que sigue inspirando y expandiéndose, asegurando un futuro prometedor para las matemáticas con un fuerte enfoque en la inclusión y el respeto a la diversidad. La ciencia en general y las matemáticas en particular no pueden permitirse prescindir del talento y la aportación de la mitad de la humanidad.