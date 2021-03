Transformar sin dividir

El 8M es el día de todas las mujeres y creo que debemos celebrar, por un lado, todo lo que se ha conseguido en materia de igualdad y también reivindicar lo que nos queda por conseguir. Creo que toda la sociedad tiene que trabajar unida en el objetivo de sumar y reunir, lanzando el mensaje de un feminismo sin etiquetas. Un feminismo inclusivo que no traza barreras ideológicas o sectarias y que quiere transformar y no dividir. Pero creo que este año se está haciendo más patente que nunca la necesidad de reducir la tensión ambiental creada en torno a esta conmemoración. Y lo digo porque creo que la necesaria búsqueda de la igualdad en nuestra sociedad y la equiparación plena de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres necesita más eficacia y menos ideología. La defensa permanente de los derechos de la mujer, la erradicación de la violencia de género y la eliminación de cualquier comportamiento o sesgo que discrimine o disminuya su libertad o su capacidad de acción y emprendimiento, son objetivos compartidos que deben superar la interpretación partidista o de la disputa ideológica. La igualdad real es el pilar sobre el que se asienta nuestro futuro como sociedad y todos, desde nuestras respectivas responsabilidades, debemos sumar el mejor de nuestros esfuerzos por hacerlo más amplio, más sólido y más sostenible. Durante demasiado tiempo la historia de Almería se ha escrito en el tiempo verbal de los hombres, borrando y silenciando el paso de muchas mujeres. Y creo que no sólo es necesario, sino que sobre todo es justo, ampliar ese enfoque y abrir el relato de nuestros éxitos colectivos a la innegable aportación de tantas mujeres. En este sentido, el Ayuntamiento de Almería, en esta conmemoración del 8-M tan diferente en la forma, pero tan permanente en su significación, quiere seguir sacando a la luz el papel de la mujer en la construcción de una sociedad cada día más abierta, más participativa, más inclusiva y, por tanto, mejor. Los galardones que mañana entregaremos en un acto reducido y ajustado a las normativas sanitarias, serán el mejor reflejo de ese necesario pulso que debemos seguir manteniendo en la búsqueda de una mejor sociedad. Queremos seguir apostando por un feminismo positivo y no excluyente, capaz de trabajar por la sociedad desde la suma y no desde la división. Desde la aportación y nunca desde la confrontación.