Transfugas de ida y vuelta

Han dispuesto que sólo nos indignemos con esa “agresión sexual en abierto”, como dice Yolanda, sin que preguntemos mucho cómo semejante individuo ocupaba ese puesto, al tiempo que maquinan una presunta ‘agresión constitucional en cerrado’, todo discreción y secretismo, y en pleno escándalo se consumaba la indecencia: el PSOE prestaba cuatro diputados a Junts y Sumar cedía dos a Esquerra, para que ambas formaciones, que no cumplen los requisitos para tener cada una grupo parlamentario propio, lo tengan y se beneficien de las ventajas que ello conlleva, sobre todo económicas. Esta sinvergonzonería, por muy legal que sea, esta obscenidad (Bolaños no se entera, ¿pues no va y dice que al votante no se le puede traicionar?), lleva décadas practicándose en ambas Cámaras y el PP, que tanto protesta ahora, prestó en una ocasión senadores al PNV. Lo que ha hecho la Mesa del Congreso es una interpretación ‘flexible’ del reglamento y… “¡Eh, usted!”. ¿Quién? ¿Yo? “Sí, usted, ahora toca escandalizarse por lo de Rubiales, ¿entendido?”. Ya, pero una cosa no quita la otra y... “¡Deje de hablar de eso y vuelva a la fila!”. Sólo una duda, como el ‘préstamo’ es temporal, que esto es un transfuguismo de ida y vuelta, cuando los ‘cedidos’ regresen a sus formaciones, los partidos beneficiados tendrían que dejar de ser grupos, ¿no?… Oiga, ¿sigue usted ahí?... Bueno, continuemos con el asombro. El jefe de la oficina de Puigdemont, un tal Josep Lluís Alay (el que fue a Moscú tres veces a ver a gente próxima a Putin), ha venido a culpar a la futbolista Hermoso de lo que le ocurrió. “Es el precio por jugar con la camiseta española”, ha soltado. ¿Algún loquero de guardia? Estamos en una democracia pasmada y con un hemiciclo borreguil. Los diputados obedecen ciegamente a sus amos (“es que me costó mucho ir en los puestos de salida de la lista, ¿sabe usted?”), y si el PP prometiera al PNV (lo leí por ahí aunque ahora lo desmienten) un impulso al AVE vasco y un nuevo cupo, sus diputados extremeños, por ejemplo, no levantarían ni una ceja. Para tener autómatas en los escaños, que les importa un carajo la provincia por la que salieron, reduzcamos su número a la mitad y al menos rebajaremos la factura. Tal vez unas listas abiertas y la libertad de voto de sus señorías nos librarían de este bochorno.