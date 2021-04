Transparencia

En los últimos tiempos estamos asistiendo a actuaciones preocupantes en el Ayunta-miento de Almería: el Partido Popular insiste en hacer oposición a la oposición y niega la información ante los requerimientos que los concejales socialistas realizamos en nuestra labor de fiscalización del alcalde y su gobierno al frente del Ayuntamiento. Pero esto no es algo que solo nos ocurra a los concejales socialistas, sino que también tenemos cons-tatado que les sucede a otras administraciones y a muchos ciudadanos. El Defensor del Pueblo estatal señala al Ayuntamiento de Almería como "administración entorpecedora" y el Defensor del Pueblo andaluz ha elevado 35 quejas al Consistorio a las que aún no se les ha dado respuesta. La cuenta de opacidad en la gestión del alcalde suma y sigue. Su oscura labor ha provo-cado que, tras casi dos años de este mandato, aún no haya constituido ni convocado la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que tiene por obligación reunirse, al menos, una vez al año y elevar las peticiones de los vecinos y vecinas de Almería al Pleno del Ayuntamiento. Y algo que creemos que es más grave aún: desde marzo de 2020 el equipo de gobierno no convoca la Comisión de Control y Seguimiento de las Concesionarias de los Servicios Municipales. A todo esto se suma -no lo podemos olvidar- el agujero que están dejando en las arcas municipales las múltiples sentencias judiciales: desde que el PP está al frente del Ayunta-miento, los almerienses hemos tenido que pagar más de 65 millones de euros por ellas. Dentro de nuestra labor de control al equipo de gobierno, los concejales socialistas tene-mos derecho a la información, no se nos da, y a menudo tenemos que solicitar en más de tres ocasiones documentos o acceso a los expedientes. En la mayoría de los casos, el equipo de gobierno no contesta, obstaculizando así el derecho que tenemos a conocer lo que sucede con el dinero público. El alcalde no pueden excusarse en las circunstancias especiales de la pandemia para no facilitarnos la información y, más bien parece que éste es el modus operandi del PP, sobre todo desde que el actual alcalde, Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, llegó a la Alcaldía hace ya 4 años. El ordeno y mando del alcalde nos preocupa porque el futuro de la ciudad y de los vecinos y vecinas de Almería no puede depender ni de sentencias judiciales, ni la ineptitud de quienes pretenden que 'confiemos' en ellos con estas preocupantes acciones. Por suerte, los socialistas sabemos cuál es nuestra posición y seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la información en defensa de la democracia y de todos los almerienses. Exigimos al acalde actuar con la máxima transparencia en la gestión del dinero de todos.