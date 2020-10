Juan Ortega Beltrán, antiguo coordinador de los Juegos Deportivos de Andalucía en Almería fue una de las primeras personas que me dio la oportunidad de llevar un gabinete de prensa, en unos Campeonatos de Andalucía de Deporte Base, teniendo yo dieciséis años recién cumplidos, y volvió a darme esa responsabilidad cuando alcancé la veintena. Juan, a quien tengo muchísimo aprecio desde aquellos años, me dijo un día -y dos y tres y muchos- que no dejara de estudiar. Cuando lo hice, me lo siguió diciendo. Ahora, muchos años después, ya en plena madurez, con una agencia de comunicación y trabajando a media jornada -doce horas diarias-, el par de horas que me quedan libres por la noche los voy a dedicar al Grado de Geografía e Historia de la UNED. Es una espinita que tengo clavada desde hace muchos años y a la que, sin prisa pero sin pausa, espero dedicarme los próximos años. Te he hecho caso, Juan. Eso sí, las vueltas que he dado para hacer el traslado de expediente, eso sí que tiene historia.