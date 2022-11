Trasplantes por videoconferencia

En una tertulia televisiva le preguntaban hace tiempo a la entonces ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, si los españoles tenían el mismo acceso a todos los tratamientos vivieran donde vivieran, y ella respondía que sí, que todos los médicos de España habían recibido la misma formación y eran buenísimos. No se podía repreguntar y decirle: "Señora, me refiero a la infraestructura sanitaria en cada sitio, no a la preparación de los médicos". Hay intervenciones complicadas que no se hacen en todos los hospitales y por eso se deriva al paciente a otro centro, pero las hay más fáciles, ya rutinarias, que sí pueden realizarse en muchos de ellos. Manuel Muro Amador es uno de tantos excelentes médicos almerienses… que no ejerce en Almería. Es Jefe del Servicio de Inmunología en La Arrixaca, Murcia, y dijo ya hace cuatro años que en el mundo de los trasplantes nuestra capital debería al menos tener el renal, al ser de los más sencillos, pero por aquel entonces, para hacernos una idea, en Torrecárdenas no existía, por ejemplo, un endoscopio pediátrico que costaba 50.000 euros, y había que derivar a los niños a Granada o intervenirlos con una técnica antigua. Estos trasplantes se efectúan desde hace tiempo en ciudades más pequeñas que Almería y cuyos hospitales, además, ocupan puestos inferiores (en algún caso bastante inferior) al que ocupa el nuestro en el Monitor de Reputación Sanitaria, por citar uno de los rankings. Así que aún hoy los pacientes almerienses han de ir a Málaga... siempre que una ambulancia los lleve, porque si no, se quedan sin trasplante si no van por sus propios medios, como ocurre de vez en cuando, según ha denunciado en este diario la presidenta de Alcer Almería. ¿Que los de Huércal-Overa y alrededores tienen La Arrixaca mucho más cerca? La Organización Nacional de Trasplantes funciona como el mejor reloj suizo, pero luego están los políticos.

Urge que Juanma Moreno se inspire en Ayuso y apruebe el protocolo "Trasplántese usted mismo por videoconferencia". En la mesa de la cocina y ayudado por familiares y vecinos. El órgano llegaría por mensajería urgente, con las instrucciones y el instrumental, y el cirujano guiaría la operación a través de la tablet. Eso, o a ver si Amancio Ortega nos dona algunas ambulancias.