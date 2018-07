Trasvases y agua o lagartijas y alacranes

Contundente se ha mostrado el consejero de Agricultura de la Junta, Rodrigo Sánchez Haro, para definir el papel que deben jugar los trasvases de agua en el futuro hídrico de la provincia. A su juicio son 'necesarios', lo que de alguna manera contrasta con la opinión de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien en declaraciones recientes ha cuestionado el papel que juegan estos en el equilibrio hídrico español, en especial en levante valenciano, murciano y almeriense. Preguntada por El País sobre la posibilidad de que se le ponga fecha de caducidad al trasvase que lleva el agua desde la cabecera del Tajo (en Castilla-La Mancha) hasta la cuenca del Segura para que puedan emplearla, entre otros, los murcianos y los almerienses, Ribera dijo: "lo extraordinario [en referencia a los trasvases] no se puede convertir en ordinario, que todos los meses o todos los años tengamos que hacerlo". Además, la ministra ponía en duda el concepto de déficit hídrico, que califica de "mito": "en realidad no hay cuencas deficitarias ni excedentarias, porque cada cuenca tiene lo propio de cada una. Puede ser que en algún momento se necesite un apoyo extraordinario, pero hay que dimensionar las cosas y que no pase a ser la regla". El consejero andaluz y el presidente murciano discrepan. Este último, Fernando López, aseguraba que la entrevista le "ha causado perplejidad y asombro". "La ministra se atreve a decir que no existen cuencas deficitarias", señalaba a través de un comunicado. "Pero la cuenca del Segura es una cuenca deficitaria. Esto lo dicen los planes de cuenca, hechos por técnicos y aprobados por el ministerio", ha añadido. Incluso pedía una reunión "urgente" al Gobierno "para hablar de agua". "La nueva ministra competente en materia de agua debería visitar ya la región de Murcia para conocer la realidad antes de hacer este tipo de declaraciones", ha apuntado.

En términos parecidos, aunque no tan contundentes, se expresaba el consejero de Agricultura de Almería, Rodrigo Sánchez Haro, al considerar los aportes de agua del Tajo-Segura y del Negratín a Almería "necesarios" para una agricultura como "la nuestra, que es de las que más rentabilidad ofrecen por metro cuadrado y consumo de agua".

Y es que añadir más leña al fuego del agua, en tierras necesitadas como la almeriense, es un intento de buscar una confrontación y rentabilidad de votos en otras comunidades que no tiene mucho sentido. Parece razonable trabajar en ese nombre tan pomposo que se le ha puesto al Ministerio (Transición Ecológica), pero sin diezmar ni un ápice el desarrollo que regiones como Murcia o provincias como Almería han alcanzado gracias a un uso racional del líquido elemento. A no ser, claro, que la ministra pretenda que volvamos a emigrar y convertir hoy lo que es la huerta de Europa en una tierra de lagartijas y alacranes.