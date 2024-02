Tratar de comprender lo absurdo

Triste ha sido, el aniversario del comienzo de la guerra de Rusia en Ucrania: dos años de muertes y destrucciones, que se hubiesen podido evitar con los acuerdos de Minsk, pero eso no es el objeto de mi reflexión. Yo me pregunto: ¿Cuál ha sido para Occidente (USA+ UE) la lógica de fomentar esta guerra? Tratemos de comprender el por qué de esta contienda en la cual se utiliza a los ucranianos. La UE recibía de Rusia, Gas, Petróleo, materias primas en abundancia según sus peticiones y acuerdos y existían importantes intercambios comerciales export / import, agrarios como industriales, también compra de activos de deudas de los países de la UE, también se mantenían relaciones políticas y diplomáticas muy aceptables, entonces yo pregunto: ¿Para qué y porqué, la UE y la OTAN (USA) necesitaban bases militares en Ucrania?, ante la duda he consultado las declaraciones hechas desde el 2008 por Putin y otros miembros del Gobierno ruso, no he leído ninguna amenaza militar contra Occidente, solo que no aceptarían la implantación de bases militares con misiles nucleares en el territorio de Ucrania, lo semejante a las declaraciones de USA en lo que concierne Cuba u otro país próximo a USA. Tratando de comprender por qué la UE se ha metido en este lio que es Ucrania, he explorado otras vías: Occidente, ha perdido desde la revolución francesa sus valores católicos, que han sido remplazados por los valores protestantes y de las sectas de los Iluminatis, que dan prioridad al lucro, al individualismo y al enriquecimiento individual y rechazar compartir. Estas ideologías se concretizaron a partir del siglo 19, tras la derrota de Napoleón, Inglaterra convertida en la primera potencia mundial y de inmediato aplicó las políticas económicas liberales moldeadas por las nuevas ideologías del culto al dinero, cuyo origen está en el protestantismo y el sionismo revisionista, cuyo objetivo es dominar el mundo gracias al dinero. Este se convertía en el elemento principal de la economía, en detrimento del trabajo y los bienes que produce. Londres se convirtió en la plaza financiera de Europa y de subasta de las mercancías que les llegaban de sus colonias o de países de América que se independizaban de una España exangüe por la guerra contra

Napoleón, debilitada por la corrupción y las políticas represivas del Borbón Fernando VII. Inglaterra, se convirtió en la cuna del futuro neoliberalismo, extendiendo su sistema económico hacia USA y sus colonias en Asia y África para saquear las materias primas, necesarias a sus industrias. Tras la Primera Guerra Mundial USA fue la primera potencia mundial, seguida por Inglaterra, con idénticos fines políticos: dominar el mundo con el dinero y la fuerza militar. Rusia, China, y otros países desde el 2022 se resisten y rechazan la Política anglo-sajona. USA e Inglaterra, saben que la multipolaridad de los BRICS+, las reducirá a la realidad de sus fuerzas económicas basadas en sus fábricas desaparecidas y el papel moneda sin respaldo, sería el fin para su actual economía parasitaria. Por ello hicieron perder sus industrias a la UE y la pusieron dependiente del dinero y con las deudas, pero Alemania se resistió, para el neoliberalismo anglo sajón, se trataba de impedir toda posible alianza económica con Rusia, para ello están aislando y arruinando la UE con el conflicto en Ucrania. Los anglo-sajones, también emplean la corrupción y la dDeuda. El poder mundial anglo-sajon, se termina. Pero Ni USA, ni Inglaterra, ni la UE lograrán pagar sus Deudas, ni tendrán los medios para reindustrializarse ya que es el mundo multipolar quien detiene las Materias Primas y se industrializa. Los anglosajones, utilizando a Alemania y Bruselas, han conducido la UE a la decadencia. Rusia en Ucrania, sostiene una guerra de desgaste económico para Occidente y de destrucción de la fuerza militar de Ucrania. Estamos ante el fin de un ciclo económico y político, que fue dominado por los anglosajones.