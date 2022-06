No es una mera anécdota verificar que Trump haya difundido hasta treinta mil mentiras, o más, durante los años que presidió EEUU, ni ver cómo, en su histerismo fabulador extendió bulos infamantes para desprestigiar a sus oponentes: difamó a Obama sobre su lugar de nacimiento y a Hillary Clinton con un amorío con Yoko Ono (viuda de Lennon). Y a ambos con fundar el ISIS, grupo terrorista. Negó peligro a la Covid y eficacia a las mascarillas, abogó por los remedios curanderos y por la lejía para matar virus y lo que mató fue alguna vida incauta. Parecía volver a la época de los iluminados lenguaraces como los que hace miles de años poblaron algunos libros sacros para darle sentido al mundo de nuestros ancestros. Aunque con la diferencia de que aquellos milagreros se amparaban en mitologías y creencias mágicas de entonces mientras hoy no resulta verosímil su eficacia manipuladora, sin disponer de una ingeniería de la persuasión emocional experta en seducir a unas masas con precaria carga cognitiva, que viven inermes ante tales fabulaciones. De ahí que alarme ver el fervor y extensión con que tales burradas de Trump se aceptaron por medios vicarios, tipo Fox News, lo que debería alertarnos sobre cuántas otras mentiras económicas, políticas o religiosas, sutiles o explícitas, no nos vamos tragando en este mundo cuasi virtual. Decía no sé quién que la realidad es lo que queda cuando dejas de creer en algo. Pero claro, ¿qué es lo que queda si dejas de creer en las falacias sociales al uso? O si quieren ¿qué defensa tenemos frente a patrañas o posverdades de charlatanes, pero difíciles de detectar en tiempo real? No, no es fácil. Exige ante todo esfuerzo analítico y atención sobre la fiabilidad de las grandes cabeceras mediáticas para distinguir entre las ideologizadas y las que aspiran a objetivar la noticia, a plasmar la opinión sin disfraz y a dejarse el resuello por ser imparciales. Piensen que sin el Washington Post muchas mentiras de Trump seguirían aun campeando. O que si se contrastan las noticias básicas de varios medios, se verá más luz que si se ciñen a ver o leer uno. Y que, en fin, si les queda tiempo siempre pueden husmear por webs que alardean de ofrecer una información ética y objetiva, como Newtral o Bellingcat, que viven de analizar lo que unos callan y de revelar las mentiras de las que viven otros. Así que para distinguir alguna voz entre tanto ruido, espabile.