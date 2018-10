Tren Al Poniente y recuperar el del Almanzora

Reconozco que mi capacidad de sorpresa no tiene límite. Por muchos años que uno lleve en esto, aún quedan hechos que rompen moldes y con cualquier estructura mental establecida. Brincano como caballos jerezanos alzando su figura, cabriolas incluidas, y penetrando en mi cerebro para romper la quietud que habita por lo general en su interior.

Cuando llevamos 30 años casi suplicando un AVE, envueltos en la permanente reivindicación, los parlamentarios andaluces de esta provincia, todos sin excepción, se meten en una Comisión de Fomento en la sede de la soberanía andaluza (Parlamento) y, ni cortos ni perezosos, echan toda una jornada, en un largo debate en el que todo acabó siendo aprobado por unanimidad, para solicitar un estudio que ponga negro sobre blanco en la necesidad, o no, de conectar el Poniente por tren y, ya que estaban envueltos en harina, ver la posibilidad de recuperar la línea ferroviaria cerrada en 1985, que unía Guadix con Almendricos, por la comarca del Almanzora. Y dos huevos duros, añadiría yo.

No, no me entiendan mal. No es mi intención. Muy al contrario. Alabo y casi aplaudo la ocurrencia de aquellos que buscan un minuto de gloria de vez en cuando. Ahora bien, la propuesta y el planteamiento no va más allá de un mera intención, de un desahogo mañanero porque en algo hay que ocupar el tiempo. Insisto, no lo vean como una dura crítica al planteamiento, que no. Todo es posible cuando se dispone de voluntad y, fundamentalmente, de fondos. Por tanto, todo va a quedar en agua de borrajas, en un azucarillo diluido en un café, en un ejercicio de voluntarismo político facilón, pero alejado de la realidad y de los problemas de los ciudadanos. Porque ya me dirán ustedes el recorrido que tiene la propuesta cuando las obras de la autovía del Almanzora llevan tres años paradas y a la espera de obras por falta de dinero o los trabajos del AVE con Murcia un día si otro también, nos anuncian deseo y voluntad política, pero siguen ahí durmiendo el sueño de los justos desde hace seis años. Bajo este panorama, poco halagüeño, va a llegar el ejecutivo andaluz, va a oír el planteamiento de los parlamentarios de Almería, lo va a dejar todo y se va a poner a construir una línea de tren hacia el Poniente, hasta El Ejido o Adra y vamos a recuperar el viejo del Almanzora, cerrado por deficitario, por poco usado y que no fuimos capaces de defender ni de mejorar cuando estaba en servicio. Insisto. No me lo tomen como una crítica, que no lo es. Se trata de bajar del guindo a aquellos que hemos elegido en las urnas y que a veces tienen ocurrencias que más bien parecen un chiste de los de Eugenio, que eran buenos aunque se vendían en viejas cassettes en gasolineras, pero no dejaban por ello de ser eso, ocurrencias para lograr una sonrisa.