Tributum Manuel López Muñoz

Día XII del mes de Cayo Julio César. At dilúculo, en la madrugada, nos ha dicho hasta siempre, te in aeternum Manuel López Muñoz. Maestro de Latín y de Retórica. Humanista apasionado e infatigable trabajador. Profesor vocacional. Destacando siempre su amor por el conocimiento. Amor cognitionis. Un hombre bueno y generoso, al que tuve la suerte de conocer siendo su alumna en la UAL. Fue Decano de la Facultad de Humanidades de nuestra universidad. Conversar con él siempre era emocionante, esperanzador, porque sabía transmitir no sólo sus conocimientos, también la pasión, paciencia, fortaleza y minuciosidad que requiere adentrarse en los vericuetos de la naturaleza humana. Un placer leer El Manuscrito, su columna en esta casa. Recuerdo con especial cariño el artículo que escribió el 18 de junio de 2021. Defensor y divulgador incansable de las Humanidades, la enseñanza del Griego y el Latín, así como de la vital importancia del conocimiento de la Cultura Clásica. El 6 de mayo, con la tenacidad habitual dijo "…No debemos sentarnos a llorar porque nos están pegando, no debemos publicar artículos en los que se nos da por muertos cuando todavía estamos vivos; creemos que hay que negociar, hay que lanzarse, y por eso hemos creado una iniciativa para conseguir que el Latín, el Griego y la Cultura Clásica sean declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad". ¡Semper Magister. Manuel Vicit, Vincit et Vincet!