Triste futuro de la Plaza Vieja

Apelaré a mis recuerdos. Otrora hoy siempre era fiesta en Almería. Recuerdo que alguna vez vi una magra comitiva de personas trajeadas precedidas por un pendón por los alrededores del ayuntamiento. Y en esto viene a mi memoria la Plaza Vieja. En aquella época estaba de pena. Humedades, desconchones, un fétido olor a orines por las esquinas, y la prohibición paternal de pasar por cierta zona de la plaza al ir al colegio. Una ruina. Afortunadamente han pasado los años y ha cambiado y mucho la "vetusta" Plaza Vieja (curioso pleonasmo). Se ha transformado, y se ha convertido, en una muy "nueva" Plaza Vieja. Ahora da gusto ir allí, pasear por los soportales y a la sombra de los ficus, vivirla. Y después de ver esa remodelación, los nuevos locales bajo las arcadas, y la "nueva" fachada del ayuntamiento, me agobio. Se han empeñado en que esa nueva plaza deje de ser lo que es. Como si quisieran dinamitarla. Quitar el "pingurucho" ¿Por qué, si quitarlo no mejorará la plaza? No hace daño ni a la vista ni a la memoria. Por favor, dejen estar el monumento a los "Coloraos". Y luego, arrancar los árboles. ¿Por qué demontres quieren arrancarlos? Es una tropelía en forma de proyecto de remodelación.

He visto muchas opiniones contrarias al destrozo, y, lamento decirlo, ninguna a favor. Es cierto que las autoridades municipales gozan de la legitimidad de los votos; pero eso no significa que toda decisión que tomen esté apoyada por la mayoría. Tener mayoría no es patente de corso y deberían ser sensibles ante las voces levantadas en contra.

Hay razones de tipo estético, ecológico y económico que demuestran que es un proyecto irracional. Recientemente se han publicado unas justificaciones para dar luz verde al proyecto, y la verdad, dan pena. Ignoro quiénes son los miembros de la Junta de Patrimonio ¿Para qué quieren defender la visión de unos monumentos (solo citan uno y se ve solo la espalda) si nadie paseará por allí? ¿Y para qué citar restos arqueológicos subterráneos que,con su proyecto, tampoco verán la luz y hasta ahora a nadie han interesado? ¿Y por qué ignoran que también es patrimonio la naturaleza viva?

Yo le pediría a los responsables que hagan público cuáles son los auténticos motivos que les impulsan. Espero que no sean tan inconfesables, tan absurdos, que les avergüence mostrarlos.