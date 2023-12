Tristes fiestas

Vivimos un periodo turbio para nuestras consciencias y culturas católicas o cristianas. La Navidad, no es solo el nacimiento de Cristo, es sobre todo y ante todo un mensaje de Paz, de amor para la Humanidad y de conciliación de la diversidad humana, los Reyes Magos lo expresan, siendo uno del África negra, otro del Medio Oriente y el tercero de Europa. Me va a ser muy difícil, conciliar la alegría de los valores que representa la Navidad, al ver el sufrimiento, por el hambre, el miedo, las destrucciones y muertes causadas por el más fuerte, opresor, sobre el más débil que solo ha tratado de defenderse, cansado de años de exterminio y expoliación de sus tierras, es verdad que el método empleado no ha sido el adecuado, ya que utilizando el terrorismo han golpeado a civiles que también aspiran a la Paz. Si, USA, quisiera parar el exterminio de los Palestinos, lo podría, no oponiéndose a las resoluciones de “alto al fuego” presentadas en la ONU. Biden nos gratifica con sus declaraciones paternalistas: “No debéis bombardear a los civiles”, nos toma por ineptos, ya que US no para de abastecer con las municiones necesarias para arrasar a Gaza y exterminar a los Palestinos. Es horrible oír decir al diputado israelí del Likud Boaz Bismuth, en Cnews: “El terrorista más joven de Gaza tiene 10 meses” justifica la matanza de los 10 Mil niños palestinos asesinados por el Gobierno Sionista de Netanyahu. Los sionistas, están poniendo en peligro el futuro del pueblo de Israel, ya que su convivencia con los demás pueblos del Medio-Oriente y del mundo musulmán está muy comprometida, estos pueblos no olvidarán el genocidio de los palestinos, pero tampoco olvidarán la complicidad de Occidente. Los Sionistas, ya no podrán utilizar el escudo de los millones de Judíos exterminados por los Nazis alemanes, polacos, ucranianos, lituanos, italianos y franceses. Muchos creyentes Judíos, protestan contra la Política sionista, no son suficientes, ante la Política del grupo neoliberal US, que se pretende “Judío” siendo todos ellos conversos originarios de los países del Este de Europa, pero que dominan la política exterior de los Demócratas US y ante la derrota sufrida en Afganistán, su bloqueo militar en Ucrania, necesitan aportar en bandeja una Victoria al Señor Biden, no importa como fuese obtenida. No ha prosperado el chantaje a Egipto para que abriese el Paso con Gaza y permitiese el éxodo de los Palestinos hacia el Sinaí, los Sionistas US y de Netanyahu, tendrán que asumir la responsabilidad del Genocidio, tampoco ha funcionado la trampa, para que los países árabes se implicasen en una guerra contra Israel, lo que hubiese sido una buena ocasión para que US y Occidente interviniesen y pusieran bajo su tutela a Arabia Saudí y los Emiratos, que están tomando decisiones contrarias a los intereses del Petro-$US. Si el conflicto provocado en Ucrania fue un error, lo que ocurre en Gaza, además de ser un crimen contra la humanidad, es un polvorín que desacredita a occidente y que va acelerar su decadencia, política y económica, desgraciadamente somos los pueblos de la UE los que pagaremos las facturas de los daños económicos que provocan los Políticos de Bruselas, seguidores de las nefastas políticas de USA. No quisiera ser pesimista, pero todos los parámetros económicos, ponen de manifiesto que 2024 será un año determinante para cambios fundamentales en la Economía mundial, cuyas consecuencias serán graves para las economías de los países de la UE.

En estos días tan significativo, tengamos una mirada de compasión hacia el pueblo de Palestina y rechacemos el racismo que solo alimenta las mentes de los ineptos. La Humanidad es una, aceptemos su diversidad. Las Iglesias y Monasterios de Belén y de Jerusalén, quedaran silenciosas, solidarias del pueblo palestino, en Gaza los aviones sionistas destruyen las iglesias y asesinan a los fieles que rezan por la Paz en ellas.