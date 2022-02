Tristes guerras

T ODO enmudece. Nada tiene sentido. El estallido de las bombas, el fuerte sonido de los disparos, los gritos de dolor y desesperación inundan el ambiente. Nada merece la pena. Toca luchar contra ese eterno dolor que ha acompañado a la humanidad durante toda su historia y que por más que nos parezca que bien entrado el siglo XXI en la avanzada Europa no puede suceder, sí que sucede. A las puertas de casa. Puede que a nosotros.

Hoy no tiene sentido hablar de educación, como tampoco hablar de las batallitas domésticas del PP, de la pandemia o de la maldita economía, culpable de casi todas las guerras. Hoy solo tiene sentido guardar un sentido y respetuoso silencio mientras pensamos que hay miles, millones de personas muy cerca de nosotros a las que les pueden arrebatar lo más valioso que tienen: sus propias vidas. Después de ese silencio, solo nos queda alzar la voz alto, bien fuerte, para que los derechos humanos y el principal de todos, el derecho a la vida, sean respetados. Decía el poeta Blas de Otero «Si he perdido la vida, el tiempo, todo / lo que tiré, como un anillo, al agua, / si he perdido la voz en la maleza / me queda la palabra». A esa masa ingente, heterogénea, deformada y obtusa que es la humanidad solo nos queda una cosa: la palabra. No tenemos ni tendremos tanques. La mayoría solo queremos vivir nuestra vida en paz, en armonía con los demás, sin molestar ni ser molestados, intentando hacer el bien… Estoy convencido de ello.

Ni todo el gas del mundo, ni todo el predominio económico, político o estratégico merecen la pérdida de una sola vida humana. Esto que puede parecer una obviedad fácilmente asumible, hay que seguir repitiéndolo en este 2022 del primer mundo, este sitio donde los jóvenes lloran porque no tienen su Iphone y los adultos lloran porque perdió su equipo de fútbol, o porque no pudo salir su paso de Semana Santa. NADA merece la pena si perdemos la vida. Ojalá se pudiera escribir el silencio en una columna de opinión, ojalá pudieran estas líneas transmitir el grito del respeto hacia los derechos humanos. Nos queda la palabra. Por eso, desde el más profundo sentimiento de solidaridad humana, hoy hacia Ucrania, dejo que termine Miguel Hernández: «Tristes guerras / si no es amor la empresa. / Tristes. Tristes. / Tristes armas / si no son las palabras. / Tristes. Tristes. / Tristes hombres / si no mueren de amores. / Tristes. Tristes».