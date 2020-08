Tristezas y deudas

Viendo como llevamos agosto por eso de la curva, ascendente en contagios y, al tiempo descendente en perspectivas económicas, he recordado ese refrán portugués que dice: tristezas no pagan deudas. Y, al momento me he sentido como Proust cuando olió aquella magdalena y le entraron tantos recuerdos de la infancia, que escribió, no sé, como siete tomos, que nadie sensato habrá leído más allá del resumen para soltarlo en ocasiones como, precisamente, esta. Mi magdalena para el caso que nos ocupa fue la Navidad de 2012, cuando tocábamos fondo en la penúltima crisis. Retiraron la paga extra a millones de funcionarios, que por aquel entonces eran de los pocos con ingresos seguros y por tanto disposición al gasto. Recordé ese refrán y por no dejarme llevar por la tristeza que inundaba España me fui a Paris. Como si en lugar de ser más pobre me hubiera hecho rico de repente. Así hice real otro dicho, este económico: las personas y los pueblos en trance de pobreza exageran los gastos. Aquí estamos. Porque nos vemos en trance de pobreza y la euforia esa de la subvención enorme de la UE se enfría. De principio las autoridades sanitarias han hecho bien. Nos enzarzamos en la polémica sobre fumar y olvidamos el cierre del ocio nocturno. Es recomendable, al tomar medidas negativas, hacer esto. Poner una que centre la atención y desvíe de la importante. No digo que cerrar el ocio nocturno no sea necesario. Pero fijémonos, un poco, en las consecuencias económicas de no haber digamos controlado algo mejor el comienzo de la nueva normalidad. He oído, con cierta despreocupación bueno, volvemos al ERTE. O no. Los datos de afiliación y paro de julio dieron una sensación de respiro que se mantenía -el ministro dixit- en los primeros días de agosto. Pero, por debajo había cifras como las de nuestra provincia. Entre junio y julio de 2019 se formalizaron casi 14.844 contratos en Hostelería y Comercio, frente a los poco más de 8.000 de este año. En quince días las cosas han cambiado a peor. En marzo había una perspectiva temporal de levantar las medidas y volver a la actividad en verano. El verano pasa y septiembre será otro mes perdido para el turismo -ojala solo para el turismo-. El futuro inmediato no son ERTEs, son concursos de acreedores, con sus despidos colectivos, el impago o la quita de deudas, que llevará a otras empresas a reducir trabajadores cuando no a seguir la senda concursal.