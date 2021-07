Triunfalismo insufrible

Espléndida noticia, la mejor: se han recuperado más de los 400.000 empleos perdidos por la pandemia. Es habitual en estas fechas gracias al turismo, pero no por ser habitual hay que infravalorar que casi medio millón de españoles salen de la pesadilla aunque se trate de empleos estacionales. Siempre ha sido así en el sector turismo y servicios, el problemas de estos dos últimos años es que incluso los trabajos eventuales eran un milagro. Hay que felicitarse por tanto de que las perspectivas sean mejores. Lo insufrible, insoportable, es el triunfalismo del presidente de gobierno en el balance con el que suele iniciar las vacaciones de verano. Es como si Pedro Sánchez viviera en otro mundo.

Pedro Sánchez sigue encantado de haberse conocido. No solo es el más bello entre los presidentes del mundo sino el que mejor gestión presenta. Todo lo malo se debe a la oposición "destructiva". Ni se le pasa por la cabeza que es él quien gobierna y por tanto el que está obligado a presentar iniciativas con las que neutralizar los posibles bloqueos que le presenta la oposición. Bien que lo hace por ejemplo con Íñigo Urkullu, al que le traspasa nuevas competencias para que no devalúe con su ausencia la conferencia de presidentes; o lo hace con Pere Aragonès, al que concede también lo que quería, negociaciones bilaterales. Al resto de los presidentes autonómicos un mensaje muy claro: o aprueban el reparto de los fondos europeos como a él le interesa, o se quedan sin ellos. Muy democrático, sí señor. Entre los que no están de acuerdo, algún presidente socialista. A nadie le gusta que le obliguen a pasar por un aro que perjudica a la gente a la que gobierna.

Es verdad lo que dice Sánchez en su balance, que el proceso de vacunación es ejemplar. Pero no es mérito exclusivo del gobierno central, sino también, e importante, de los gobiernos regionales, que ahora se duelen de que no llegan las vacunas en tiempo y forma. Y es verdad también que un número importante de personas en ERTE están recuperando su empleo. Pero hay aspectos del Gobierno que dejan mucho que desear: la política exterior, por ejemplo, más importante de lo que cree la mayoría de la gente. O qué va a negociar con los independentistas catalanes, o qué pasa con la renovación de las instituciones. Aunque para Sánchez esto último es un asunto ajeno al gobierno: es algo que compete a la desastrosa oposición.