Tropas reales por los filabres

Los Reyes Católicos acordaron la conquista de Almería lo antes posible y con ella la de los pueblos del Alto Almanzora, para lo cual no dudaron en atravesar la sierra de los Filares en pleno invierno. Para llevar a cabo esta empresa, primero lo hizo el Rey Católico el día 19 de diciembre de 1489 y un día después la Reina Isabel. Los Reyes firman en Baza diversos documentos y se dirigen a Serón, donde llega primero el rey con el ejército en vanguardia, le siguió el marqués de Cádiz con el segundo cuerpo de ejército y posteriormente la Reina que lo haría con un cuerpo de ejército en retaguardia. El Rey D. Frenando pernocto en Purchena, avanzando por la sierra de los Filares, siguiéndole a la zaga el Márquez de Cádiz; que hace lo mismo sorteando las diversas calamidades e inclemencias del tiempo, que además es propio de esta época. Pastor Medina, cronista de Macael, dice que Palencia afirma que el Rey llego a Tabernas el día veinte, acampando frente a Almería el veintiuno; sin embargo, Angleria dice que el ejército llego a Tabernas el día veintiuno, y allí estuvo acampado durante dos noches. Tenemos que decir que estos datos no son del todo fiables y que en mi humilde opinión, se deben a la subjetividad del historiador; y en todo caso podemos reafirmarlos con una carta que en su día Pedro Mártir de Angleria dirigió al cardenal Milán, donde explicaba todas estas fechas. En su travesía el Rey transito por las zonas más altas de la sierra de los Filares, utilizando el camino más elevado por razones estratégicas Por el contrario se podría afirmar más positivamente que la reina Isabel sí que pasó por Macael, pernoctando en Tahal, sirviendo su estancia para otorgarle el título de Villa a población, circunstancia que viene avalada en el diccionario de Madoz. En opinión de algunos historiadores, no utilizo el trayecto de Macael a Tahal por el arroyo Marchal a Poniente de Tahal para finalizar en Senes; se cree más lógico que utilizase el camino de Filares o de la sierra, que pasa por el corazón de las canteras, donde la Reina prometió a una representación de vecinos de Macael que las canteras seguirían perteneciendo a la villa y donde además en una de estas hace honor a la "Reina". En definitiva las tropas reales se desplazaban por caminos angostos y tortuosos, en dirección a los montes marítimos, al frente de las cuales estaba el conde de Tandilla y el virrey de Baza, le seguían otras personalidades como eran los alcaldes y por supuesto como era lógico iba el rey precedido en la retaguardia por la reina para que nadie retrocediera y así atravesaron la sierras de Filares, tan alta como el cielo y que subieron con gran trabajo, pernoctando al descubierto entre nieves y arroyos helados.