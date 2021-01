Turismo: la hora del rescate

Si a lo largo de los años ha habido una actividad económica en España capaz de salvar los muebles de las cuentas públicas, ésa ha sido el turismo. Denostado y ninguneado por incompetentes e ignorantes, el sector turístico ha sido capaz, sin embargo, de crear persistentemente riqueza y empleo, al tiempo que contribuía a reforzar la marca España en el plano internacional gracias a un liderazgo basado en tres pilares: competitividad, calidad de producto y variedad de oferta.

Pues bien, ahora que el turismo pasa por sus horas más bajas como resultado, no de malos manejos o falta de gestión profesional, sino por el tremendo embate de una crisis sanitaria que lo ha destrozado, ¿qué encontramos? Un sector olvidado, abandonado y desasistido por parte de algunas Administraciones. Es injusto e intolerable.

Las previsiones del turismo para este 2021 son muy preocupantes. Arrastrando pérdidas millonarias, con las empresas ahogadas por la falta de liquidez y miles de negocios cerrados o con sus plantillas en ERTE, el sector encara un ejercicio extraordinariamente complicado. La pandemia no da tregua, la vacunación avanza a un ritmo demasiado lento para asegurar que podrá “salvarse” la temporada de primavera-verano y algunos mercados emisores europeos no se encuentran en una situación mejor que la nuestra. A todo esto hemos de añadir las dificultades extra del Brexit, que exige fijar un nuevo marco para las relaciones con Gran Bretaña también en las materias que competen al turismo, desde el tráfico de viajeros y la política de visados a la cobertura sanitaria de los turistas británicos en nuestro país.

En esta maraña de incertidumbres y frente a la pasividad de algunos representantes políticos que, prácticamente, han dejado el sector turístico a su suerte, aplaudimos el coraje de empresarios como el hotelero José Mª Rossell. Presidente de la mayor compañía hotelera andaluza, Senator Hotels & Resorts, Rossell no ha dudado en solicitar a la Junta de Andalucía el rescate para todo el sector hotelero. Sólo una respuesta de este calado puede atajar la debacle generalizada y el hundimiento económico y social al que estamos abocados.

Desde la Mesa del Turismo consideramos que la medida es, a estas alturas de pandemia, necesaria. Las prórrogas de los ERTE y los créditos ICO que las empresas no saben si estarán en condiciones de devolver no son herramientas suficientes para garantizar la supervivencia de este sector. Hemos de replantear la salida de la crisis. Las Administraciones Públicas tienen la responsabilidad de gestionar todo aquello que el sector privado demande. Ni más ni menos. Ese sector que siempre ha estado al quite, equilibrando nuestra balanza de pagos y ofreciendo oportunidades de desarrollo en muchas regiones españolas donde decaían otras industrias; ese sector al que ahora no se le habría de negar o regatear un rescate necesario.

Es el momento de determinar, de una vez por todas, que el TURISMO es una cuestión de Estado.