Turki, más allá de un proyecto deportivo

Sinceramente, no creía en el proyecto de Turki Al-Sheikh. No me gustan los grandes mecenas, prefiero un equipo en Segunda B con capital propio, que uno plagado de dinero ajeno en Primera División. Soy así, siempre he dicho que como disfrutaba en el Campo Municipal, no he disfrutado en el Mediterráneo. Sin embargo, el propietario del Almería está demostrando que le importa la ciudad, que no se trata de un hombre que vive y derrocha petrodólares, sino que trata de darles un buen uso. Sí, es muy fácil hacer cosas con dinero, pero no todo el mundo que tiene el dinero por castigo se implica como lo ha hecho este hombre con la sociedad. Claro que hay gente que lo hace, como Amancio Ortega al que tanto critican o muchos futbolistas que prefieren no hacerlo público, y todos ellos merecen el mismo reconocimiento que quiero hacerle a Turki Al-Sheikh. El equipo podrá subir a Primera o no, al final el fútbol es deporte, pero lo que está claro que Almería recordará las dos donaciones hechas durante esta pandemia.