La UAL se expande

L O sabía. Lo esperaba. Yo sabía que no podía tardar. Y ya lo he comprobado. La mala sombra es que no lo he comprobado en vivo y en directo. Me lo han contado, pero como el contador "es sangre de mi sangre", pues pongo la mano en el fuego, como dicen los políticos, de que es cierto.Hemos ido mi hijo mayor y yo a comer a los Comedores de la UAL, para ver a nuestro Leo, que está haciendo prácticas en los mismos. Mi hijo me ha dejado allí y él se ha acercado "al Fernan" para dejarle allí un libro a un amigo.

Cuando ha vuelto a los Comedores, me ha dicho algo así: ¡en el Central han puesto máquinas de Vending para vender camisetas, sudaderas, y demás artículos con "propaganda" de la UAL! que diríamos los del Reducto. Pero no se de qué me asombro, pues, teniendo como tienen allí los estudios de Ciencias Empresariales, mucho han tardado los del "saber vender", dicho en sentido figurado, en poner en práctica sus conocimientos y aprovechar el hall del Central, para expandir la imagen de la UAL. ¡Felicidades!