El árbitro Hernández Hernández es un ejemplar raro en su especie; todos los árbitros españoles tienen un apellido corriente y otro raro: Martínez Munuera, Iturralde González, Medié Jiménez, Mejuto González, Rubinos Pérez…En todo lo demás está en el estándar del arbitraje español. Como muestra, ven los pocos españoles que han arbitrado grandes finales internacionales, a pesar de que La Liga está en primerísimo nivel desde hace muchos años. ¿Por qué será? Habría que analizar la estructura de la Federación del fútbol, sus relaciones, sus mangoneos y mamoneos, ahora que se han empezado a destapar sus vergüenzas con el caso Rubiales.

Volvamos a Hernández Hernández y su decisiva actuación para que el Real Madrid no perdiera en su campo con el colista Almería, equipo que es el único de entre todas las ligas importantes europeas que no ha ganado un solo partido en lo que va de liga. Curiosamente, se merendó al líder Girona una semana antes y le endiñó dos golazos al Madrid en la primera parte, sin que éste tirara a puerta en ese tiempo. ¿Qué pasaría durante el descanso? El caso es que el susodicho Hernández al cuadrado se dedicó toda la segunda parte a dirigirle el partido al novato trencilla Hernández Maeso desde la “sala VOR”, en Las Rozas. El resultado fue que las tres jugadas que dieron lugar a la victoria del Madrid fueron acertadas por el árbitro que manda, o debería mandar. En esos momentos, el Hernández del VAR avisó por el pinganillo a Maeso que la mano de Vinicius fue con la oreja, que las faltas previas al penalti contra el Almería fueron cariñosos saludos y que el tercer gol del Almería no lo era porque Bellingham fue asesinado previamente por Lopi, quien llevaba el balón perfectamente controlado. El árbitro, que estaba pegado a la jugada (como en las otras dos) dijo que siguiera, pero el “infalible” H-2 trampeó con las imágenes y “sugirió” al árbitro principal que diera válidos los goles del Madrid y anulara el del Almería. Aunque tuviera que añadirle media hora al partido. Misión cumplida.

Encima expedientan a un jugador por sentirse robado, y no nos cierran el campo dos meses porque fue en el Bernabéu. Sabido todo esto por las filtraciones de las conversaciones internas entre los múltiples árbitros y ayudantes, nos permitimos una recomendación de las nuestras: que el club almeriense, en vez de fichar jugadores, fiche un buen gabinete de abogados para que lleve ante los tribunales ordinarios de justicia al colegiado Hernández Hernández.