UE, un futuro comprometido

Vivimos en la UE, un momento histórico de cambios fundamentales para la política económica a escala mundial. Implícitamente, Cristina Lagarde lo reconoce y pone de manifiesto las consecuencias para las economías Occidentales e informa, que su misión es salvar lo que se pueda del capitalismo financiero especulativo, contrario al capitalismo de producción. Por ello utiliza la inflación para justificar el encarecimiento del precio del dinero (hoy un 4% en la UE y un 5,2% en USA). Analicemos las consecuencias del aumento de la tasa de interés impuesta por el BCE, esta medida encarece los créditos a las empresas, que los repercutirán sobre sus producciones y tendrán que reducir en parte sus márgenes de beneficios para ser competitivas en el Mercado, también tendrá consecuencias sobre sus proyectos de inversión. El coste de los rembolsos de hipotecas por adquisición de vivienda se encarece, lo que pone en peligro las economías en los hogares y a su vez el consumo, lo que se repercute sobre el comercio y las industrias, hoy ya asistimos a un abandono substancial de la compra de viviendas. 3º, la diferencia del precio del dinero en la UE (4%) y de (5,2% en USA, es del 1,2% a favor del BCE, esto a corto plazo, debería orientar la UE hacia la negociación para utilizar el € como moneda de pago de sus importaciones y no comprar $ US con un coste superior al del euro. Esto traería consecuencias entre USA y la UE, francamente yo no creo que lo harán los políticos de la UE que son sumisos y lacayos de USA. El aumento de los Precios, aumenta la recaudación de Impuesto con el IVA y lamina los depósitos de ahorros. Sea cual sea el próximo inquilino de la Moncloa, los precios de los productos de primera necesidad seguirán aumentando (las previsiones lo sitúan al 8%) hasta el 2025 probablemente, la incógnita reside en saber sobre que ayudas Sociales el futuro Gobierno hará los recortes obligados por la UE. Naturalmente Rusia es la responsable de las malas decisiones que han tomado los Políticos de Bruselas y de que al día de hoy estemos abrumados por la propaganda mentirosa de Kiev que desgraciadamente mata, con su famosa contra ofensiva solo han conquistado tres aldeas abandonadas por los Rusos que se han replegado en su línea defensiva desde donde trituran al pobre tercer ejercito que ha constituido Kiev con los despojos de los dos anteriores ya aniquilados, hoy, movilizan hasta 60 años de edad. El presidente Biden ha advertido que se retirará de la ayuda a Ucrania si la contra ofensiva no logra sus objetivos, no quiere ser implicado en una derrota cuando esté en vísperas de su campaña Presidencial en USA. La Familia Rothschild & CO, nacida de la fusión entre los de Londres y los de París que ya en el 1969 creaban su primera rama de inversiones financieras especulativas, que cuenta con más de 4.000 clientes privados en 90 países. Rothschild & Co ofrece una gama completa de servicios a particulares, gobiernos y empresas de todo el mundo, están muy inquietos y han probablemente solicitado al Presidente Macron de que esté presente si posible, en la reunión de los BRICS+ que tendrá lugar en África del Sur. Para Rothschild & Co, se trata de que negocie, al margen de la cumbre BRICS, el futuro de las Inversiones mundiales de Rothschild. La trayectoria de Occidente, ahora está bien definida y su caída radical ya está en marcha. Esta es una mala situación para el capital financiero La economía alemana junto al bloque Báltico que había promovido para independizarse de la presencia de Francia se desplomará sin las materias primas y energía de Rusia, Francia con el bloque Sur, sale victoriosa en una UE al borde del naufragio. Se ha terminado sobre el Planeta el Dominio US con el $US, o nos adaptamos a la nueva realidad económica o seremos reducidos a ser Historia. Los errores y servilismo de los ineptos de Bruselas, los paga Ucrania con su sangre y los pueblos de la UE los pagaremos con nuestra decadencia.