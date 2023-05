Como USA asentó su potencia mundial

Para comprender la Política de un país, es necesario explorar su Historia y considerar su posición geográfica. Las colonias anglosajonas que fueron US, lucharon para emanciparse del dominio económico de la corona inglesa, para ello un grupo de adinerados de las colonias, elaboraron una carta con un contenido revolucionario, entre ellos se encontraba Thomas Jefferson. Fue en el 1776 que proclamaron “todos los hombres nacen iguales; están dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables; entre estos derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Tras independizarse de Inglaterra (03/ 09/ 1783), esta declaración constitucional no se aplicó a los nativos americanos ni a los esclavos negros, incluso hicieron omisión de ello para las mujeres y a los hombres blancos de origen social modesto. Los verdaderos beneficiarios de la independencia de las colonias americanas de la corona británica, fueron solo unos 50.000 hombres blancos adinerados, es decir, menos del 1% de la población y que fue el que inventó todo este cuento humanista con el objetivo concreto de lograr el Poder para aumentar su enriquecimiento personal, el gran Humanista Thomas Jefferson, continuó con más de 200 esclavos en su plantación de Virginia. Podemos deducir, que fue en esta época que se constituyó el “Poder del Estado Profundo”, neoliberal que aún hoy influye sobre las Políticas de USA. Debido a su situación geográfica, US y que los anglosajones menospreciaban a los habitantes de las excolonias de España, USA, se extendió hacia territorios bajo soberanía de Méjico independiente y no cesó hasta lograr echar a España fuera de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guan (1898), haciendo de España una potencia de 3ra categoría: Inglaterra era la primera potencia mundial, seguida por Francia. El $US se creó el 6 /07/ 1785 y en aplicación del Mint Act (1792) se convierte en la moneda oficial de USA. El sistema métrico decimal, definido por científicos franceses y propuesto por Talleyrand, Francia lo impuso con la Ley del 1/08/ 1793, para remplazar a más de 800 diferentes medidas existentes con la realeza, USA también lo adoptó. Con la primera guerra mundial (1914/ 1918), en la que USA cuando ya finalizaba, se implicó junto a Francia en abril 1917) y envió múltiples soldados, negros, castigados por el racismo y la segregación que se mantenía en US, los franceses fraternizaron con ellos lo que les dio otra visión de las relaciones humanas. US, también regaló a Europa la famosa “ gripe española” que entonces hizo más víctimas que la guerra. Inglaterra, junto a Francia y Alemania quedaron muy debilitadas y aceptaron las ayudas US, económicas y de sus industrias. USA enfrentada a su crisis del 1929, su Presidente Franklin Delano Roosevelt aconsejado por el economista George Warren, anuló la conversión del $US en Oro y exigió que le devolvieran de inmediato sus préstamos, provocando una crisis económica, política y social en Alemania especialmente y favoreciendo la subida de fuerzas nacionalistas fascistas. En la 2da Guerra mundial, USA el 6/ 06/ 1944, abrió un frente en Normandía (Francia) contra los Nazis, mientras tanto, desde el 08/ 04 / 1944, los soviéticos ya liberaban a Rumania y Checoslovaquia de la ocupación alemana Nazi, el 30 /04 / 1945 Hitler se suicida. Los Rusos, tomaron Berlín, el 08/ 05/ 1945, los generales Nazis capitularon sin condiciones. Con la ocupación militar de parte de Alemania e Italia y la puesta en marcha del Plan Marshall, el FMI, la OMC, el Banco Mundial y la Guerra Fría. USA aniquila las Potencias económicas que eran Inglaterra y Francia, impuso el $US y sus decisiones en la ONU. Desde la creación de US, los pilares de la filosofía de sus políticos, han sido, René Descartes, Isaac Newton, Jean Jacques Rousseau y Adam Smith. Más tarde aparecieron los círculos, como, WEF (Foro Económico Mundial), la Comisión Trilateral, el CFR (Consejo de Relaciones Exteriores), el Grupo Bilderberg y el Club de Roma.