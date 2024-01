USA y sus reglas

La piratería y la estafa son tradiciones arraigadas en los genes de los anglosajones. En África, el aliado de USA, Ruanda, ha invadido una gran parte del Kivu, provincia del Congo (RDC), esta ocupación territorial, permite a Ruanda saquear en beneficio de las Sociedades anglosajonas, el oro y el coltán presentes en eta región del Congo (RDC) y que aparecerán en los libros contables de estas sociedades piratas, como exportaciones de Ruanda. Otros casos de saqueo, oel organismo inglés(UKMTO) identificó el petrolero Set Nikolas, con bandera de las Islas Marshall, que fue abordado por la marina de Irán, frente a Sohar en el golfo de Omán y obligado a atracar en Bandar-e-Jask en Irán. Ha sido la respuesta de Irán, tras la confiscación por USA del petróleo Iraní, que, bajo otro nombre y bandera, este petrolero transportaba en un viaje anterior. Ya en agosto 2023, la Marina US, “confiscó”, (800 Mil) barriles de petróleo de un petrolero iraní, valorados en 56 millones de $US, petróleo que descargó en un puerto de Texas. En mayo de 2022, USA, se “apoderó” frente a la costa de Karystos, (Grecia), de un barco de Rusia, el Pegas, que transportaba petróleo iraní, US, pretendía enviar el cargamento de petróleo a USA, pero el tribunal griego le negó sacar el barco del puerto griego. En febrero de 2021, frente a la costa de la ciudad de Fujairah, de los Emiratos, US, de un barco con petróleo iraní, “confiscó” un millón de barriles de petróleo que vendió por 55 millones de $US. USA, también ha “confiscado” petróleo sirio en los últimos años, al amparo de operaciones antiterroristas, sin que nunca la ONU o Siria hubiesen solicitado su presencia en ese país. En agosto de 2022, el Ministerio del Petróleo sirio acusó a USA y sus mercenarios de sustraer 66.000 barriles de petróleo al día, lo que representa casi el 80% de la producción petrolera del país. Ha sido una sorpresa para la Sociedad ORDEN de Polonia y REPSOL de España, que firmaron contratos con Venture Global (US), para la compra de GNL, con el objeto de independizarse del Gas ruso y argelino. A finales de diciembre de 2023, Orlen (Polonia) y Repsol (España), ya que no recibían el GNL contratado, presentaron demandas arbitrales contra Venture Global (USA) por falta de suministrar el GNL bajo las obligaciones contratadas. Sin embargo, la Sociedad US no quiere reembolsar los pagos anticipados que recibió, por lo que los polacos y Repsol, al igual que otras sociedades europeas, no recibirán, restitución de pagos ni compensación por el perjuicio causado por Venture Global, por no honorar sus contratos. Venture Global dijo a la Comisión Federal Reguladora de Energía de USA. (FERC) que si no pudo cumplir los contratos de suministro de gas (GNL) a varios clientes importantes, es debido a la capacidad de su planta para exportar GNL y debido concretamente a que la segunda fase del proyecto Calcasieu Pass (CP2), aún no ha sido puesto en servicio. También Shell, BP, Galp y otros se quejaron abiertamente de perder miles de millones de dólares debido a Venture Global, que vende con mayor beneficio GNL en el mercado spot, desde hace más de 20 meses, pero al mismo tiempo, Venture Global, declara que no podría suministrar GNL a compradores con contratos con precio definido y entrega en fechas futuras acordadas. Venture Global, justifica su decisión argumentando, que al no haber puesto en servicio su proyecto complementario para aumentar la producción de GNL, Venture Global no tiene obligación de suministrar el GNL que fue contratado y que dependía de ese proyecto. La justificación dada por Venture Global para no honorar los contratos, son poco convincentes y se aparenta más a reservar su GNL a la vente en Spot, más lucrativa. Venture Global, puede perder clientes debido al escándalo, pero no abandonará el mercado. Las sociedades, que abandonaron el combustible azul ruso, hoy vuelven a él, pero bajo otro precio. USA como dijo Kissinger, “no tiene amigos, solo tiene intereses” los anglosajones, se rigen por sus reglas, que modifican según les convienen, el Derecho Internacional lo ignoran. Comprenda quien quiera.