Ucrania acelera la crisis

La UE se ha metido en el fregado de Ucrania, sin haberse aún recuperado económicamente de la crisis del 2008, cuyos componentes económicos y sociales se aglutinaron, obligando a los diferentes Estados, desde USA, UE, Japón y otros a escala mundial a tomar medidas políticas para evitar un desastre económico en occidente. Las medidas tomadas fueron para salvar el sector financiero al borde de la quiebra. Estas políticas desplazaron el problema hacia otros sectores de la economía, en particular, el gasto social e inversiones. Las consecuencias del rescate de las financieras en crisis, aumentó la deuda pública de los Estados, se añaden las deudas privadas por impagos de hipotecas y cierre de pequeñas empresas debido al cese de inversiones. Se bloquearon los salarios en toda la UE y las pensiones de jubilados, también se bloquearon todos los gastos sociales, fueron directivas de los políticos funcionarios de la Comisión Europea. La inflación empezó a sobrepasar el 3,5% en los productos de consumo y desde entonces no ha parado de aumentar. La situación económica se estabilizó gracias al BCE, que compraba deuda al 0% de interés en detrimento de los ahorradores alemanes en particular, al día de hoy no se ha recuperado en la UE el poder adquisitivo anterior al 2008. Pero los políticos de Bruselas pilotados por los intereses de USA, nos ha metido en un nuevo “lio”, la guerra en Ucrania, guerra que podía haber sido evitada si la Comisión europea de Bruselas no hubiese sostenido el proyecto anglo-sajón de instalar la OTAN en Ucrania para complacer USA. La guerra en Ucrania, se ha convertido en un cáncer, para la economía de la UE, hemos perdido todas las materias primas, gas y petróleo baratos de Rusia, la industrias en Rusia se refuerzan y hoy sobre pasan a Alemania cuya industria se deslocaliza a USA y China, también

Francia ha perdido su capacidad industrial. La UE está en recesión ya que su crecimiento es inferior al 3,5%, que seria necesario para cubrir el pago de capital y de los intereses de las deudas públicas de la UE (32 Mil Millares de €), también será difícil cubrir el gasto Social en aumento, debido al envejecimiento de la población en la UE. También será problemático, asegurar las inversiones en las nuevas tecnologías, las infraestructuras y una hipotética reindustrialización. Ucrania, ya ha costado unos 120 Millares de $US y tiene un Crédito abierto de 242 Millares (1 Millar = Mil Millones) aportados por Canadá, Francia, Alemania, Japón, Reino-Unido, USA y otros países de la UE. Este Crédito se descompone en128 millares de Euros en ayuda financiera, 16 millares de euros en ayuda “Humanitaria” y 98 millares de euros en ayuda militar. El FMI estima que el PIB de Ucrania ha disminuido un 30% y que su deuda es equivalente a 3 veces su PIB actual, también estima que si la guerra se prolongase al 2025 su PIB caerá en su totalidad y según el Banco Mundial, la reconstrucción del territorio que le quede a Kiev, necesitará de la UE, una inversión de 411 Millares de $US. España participa en la ayuda económica y militar a Ucrania, lo que aumenta la Deuda Pública del país, y también la precariedad y falte de inversiones en la sanidad pública y en las viviendas sociales. La UE, se construyó con las promesas de Prosperidad y de Paz, Democracia y Convivencias, hoy con Ucrania y Palestina los políticos de Bruselas nos llevan por senderos de guerras y de precariedad.